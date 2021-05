Maratony Kresowe rozpoczynają sezon w Wasilkowie

Wyścig należy do najbardziej atrakcyjnych wydarzeń w kalendarzu Maratonów Kresowych, dzięki bardzo urozmaiconej trasie. Jej pierwsza część prowadzi wzdłuż malowniczej doliny rzeki Supraśl. Na tym odcinku będą rozległe panoramy i piękne widoki. Następnie zawodnicy wjeżdżają do bezkresnej Puszczy Knyszyńskiej, gdzie trasa zmienia charakter na interwałowy. Przez kolejne kilkanaście kilometrów trasa będzie bardzo zmienna. Tegoroczna trasa przeszła duże zmiany w stosunku do lat poprzednich. Jest dużo nowych odcinków, które podnoszą jej trudność i atrakcyjność.

Maratony Kresowe są imprezami dla wszystkich, od przedszkolaków do weteranów. Jak zawsze pierwsi będą się ścigać najmłodsi w wieku 3 - 6 lat w wyścigu Mikro Biciklo. Później na trasę wyruszą zawodnicy wyścigu Mini dedykowanego dla zawodników w wieku 7 -12 lat oraz ćwierćmaratonu nazwanego FIT, adresowanego do Młodzików oraz początkowych zawodników MTB.

Główny wyścig Maraton wystartuje o godzinie 11:45. W Wasilkowie będzie liczył on 55 kilometrów. Chwilę później, w “westernowe” samo południe na trasę wyruszą zawodnicy Półmaratonu, którzy będą mieli do pokonania dystans ok. 35 kilometrów. Jest to zdecydowanie najczęściej wybierany wyścig, w którym startuje 60% wszystkich uczestników wydarzenia.

Na nadchodzący sezon organizatorzy największego cyklu rowerowego Polski Wschodniej zaplanowali aż piętnaście wyścigów. Są to przede wszystkim lokalizacje znane z poprzednich lat. Osiem wyścigów odbędzie się w Województwie Podlaskim, po jednym w Warmińsko-Mazurskim oraz na Wileńszczyźnie na terytorium Republiki Litewskiej.

źródło: Maratony Kresowe

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Marek Kulikowski