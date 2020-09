Maratony Kresowe - Międzyrzec Podlaski na piątkę

Podobnie jak w poprzednich latach, kolarze wystartowali spod stoku narciarskiego, tuż obok plaży miejskiej. Jednak nawet stali maratończycy byli zaskoczeni olbrzymiej zmiany miejsca rozpoczęcia wyścigu, które od poprzedniego sezonu jest nie do poznania. W ciągu roku obok stoku został wybudowany kompleks rekreacyjno-sportowy. Kolarzy najbardziej zainteresował pumptruck. Znajduje się tu także skatepark, plac do ćwiczeń siłowych, kort do tenisa, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, trzy place zabaw.

Ta część Podlasia, na której leży Międzyrzec Podlaski jest równiną, ale runda wyścigu poprowadzona wzdłuż malowniczych brzegów międzyrzeckich jeziorek nie jest bynajmniej nudna. Zawodnicy spodziewali się dość łatwego, płaskiego wyścigu. Największą trudnością miało być kilka technicznych singli i nowe odcinki poprowadzone po podmokłym terenie. Jednak ulewna burza, jaka przeszła nad Podlasiem w noc przed wyścigiem, spowodowała, że wbrew oczekiwaniom dla wielu uczestników był to najtrudniejszy wyścig w sezonie. Trudności na trasie skutecznie podzieliły stawkę zawodników i do mety dojeżdżali pojedynczy zawodnicy.

Pierwsi wystartowali najmłodsi na dystansie Mikro. Przedszkolaków do rywalizacji w wyścigu HurtowniaZabawek.pl Mikro dopingowali rodzice. Jak zawsze wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i nagrody od sponsora wyścigu.

Po przedszkolakach wystartowali uczniowie szkół podstawowych w wieku 7 - 12 lat, dla których dedykowany jest wyścig Mini. Najszybciej dystans 7 kilometrów pokonali Miłosz i Jan Chadukiewiczowie (Sokólski Klub Kolarski Sokół). Wśród dziewczynek najlepsza była Julia Gilewska (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach).

Dla kategorii Młodzik oraz wszystkich początkujących zawodników adresowany jest wyścig Fit. W Międzyrzecu Podlaskim dystans tego wyścigu liczył 16,6 km. Najszybszy w “ćwierćmaratonie”, jak mówią o tym wyścigu organizatorzy, okazali się Patryk Molski (GRZMOT Podlasia) oraz Zuzanna Marecka (UKS Wygoda Białystok).

Podobnie jak to ma miejsce na innych imprezach z cyklu Maratony Kresowe, niemal dwie trzecie wszystkich zawodników wybrało dystans Peleton CST Półmaraton. W Międzyrzecu zawodnicy mieli do pokonania 33,2km. Kolejne zwycięstwo w sezonie odniósł Dawid Bojarczak (AGR Podlasie), który o minutę wyprzedził drużynę Dabarti Pie3cki Team. Tak to można określić, gdyż kolejne cztery miejsca zajęli zawodnicy tej ekipy, którzy wjechali na metę grupowo. Ostatecznie miejsca na podium obok Dawida Bojarczaka, zajęli Bartosz Samborski i Tomasz “Mrówa” Pietrzycki.

Wśród kobiet zdecydowanie wygrała dominująca w tym sezonie Marzena Moniuszko (MILSPORT Team). Jednak rośnie jej groźna konkurentka w osobie Zofii Rowińskiej. Piętnastolatka z drużyny MTB Suwałki zajęła pewne drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanęła Ula Paska (GRZMOT Podlasia), która w tym sezonie także poczyniła duże postępy.

Na głównym dystansie Maraton przez większość dystansu prowadziła dwójka Szymon Pomian i Piotr Krysiewicz. Jednak w końcówce to junior z Białegostoku reprezentujący drużynę GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier wjechał samotnie na metę z przewagą niemal minuty. Szymon Pomian zaczął startować w Maratonach Kresowych w wieku 11 lat. Cztery minuty stracił do zwycięzcy stracił Paweł Arciszewski (Stajnia Rowerowa Bike Team), medalista mistrzostw świata osób niesłyszących.

Współorganizatorem wyścigu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Głównymi sponsorami cyklu są: Sklepy Rowerowe Peleton, CST, marka Primacol oraz HurtowniaZabawek.pl. Przy wyścigu pomagała wielozadaniowa i uśmiechnięta ekipa wolontariuszy z Banku Pekao SA pod przewodnictwem Pani Anny Strukowicz.

Kolejny wyścig z cyklu Maratony Kresowe odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 września w Olecku, nieformalnej stolicy Mazur Garbatych.

Zwycięzcy Maratonu Kresowego w Międzyrzecu Podlaskim

Maraton - 66,4 km:

1 Pomian Szymon (Cartusia w Kartuzach Bike Atelier) - 02:24:50

2 Krysiewicz Piotr (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) - 02:25:39

3 Arciszewski Paweł (Stajnia Rowerowa Bike Team) - 02:28:52

4 Ulman Andrzej (Przeworsk) - 02:30:21

5 Gindorowicz Wiktor (AbsoluteBikes.pl) - 02:30:28

Peleton CST Półmaraton - 33,2km - mężczyźni:

1 Bojarczak Dawid (AGR Podlasie) - 01:13:02

2 Samborski Bartosz (Dabarti Pie3cki Team) - 01:14:01

3 Pietrzycki Tomasz (Dabarti Pie3cki Team) - 01:14:01

4 Szałaj Jacek (Dabarti Pie3cki Team) - 01:14:02

5 Chłodowski Tomasz (Dabarti Pie3cki Team) - 01:14:02

Peleton CST Półmaraton - 33,2km - kobiety:

1 Moniuszko Marzena (MILSPORT Team) - 01:19:58

2 Rowińska Zofia (MTB SUWAŁKI) - 01:28:23

3 Paska Ula (GRZMOT Podlasia) - 01:30:14

4 Gołębiewska Małgorzata (WestRock Bike Team) - 01:30:51

5 Kulikowska Jolanta (WestRock Bike Team) - 01:31:54

FIT - 16,6 km - mężczyźni:

1 Molski Paweł (GRZMOT Podlasia) - 41:43

2 Ostaszewski Adam (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach) - 41:44

3 Łukaszewicz Jakub (UKS Wygoda Białystok) - 1:44

FIT - 16,6 km - kobiety:

1 Marecka Zuzanna (UKS Wygoda Białystok) - 43:09

2 Tarasewicz Milena (UKS Wygoda Białystok) - 44:31

3 Rutkowska Izabela (UKS Wygoda Białystok) - 47:23

Mini - 7 km - chłopcy):

1 Chadukiewicz Jan (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 19:14

2 Chadukiewicz Miłosz (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 19:15

3 Gilewski Jakub (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach) - 19:16

Mini (Dziewczynki):

1 Gilewska Julia (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach - 19:53

2 Szuhalska Martyna - 24:40

3 Balcerzak Blanka (V Max Mińsk Mazowiecki) - 24:49

Pełne wyniki i więcej informacji: www.maratonykresowe.pl

źródło/fot.: Biuro „Maratony Kresowe”

oprac. Cezary Rutkowski