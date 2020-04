Lawlanders Białystok rozegra mecze... online! Rusza wirtualna Liga Futbolu Amerykańskiego

Liga Futbolu Amerykańskiego ze swoimi rozgrywkami startuje już w najbliższy weekend. W kwietniu kibice będą mogli obserwować mecze na mapach popularnego gry Counter Strike Global Offensive, a w maju zmagania przeniosą się na Summoner’s Rift, czyli znaną i lubianą arenę gry League of Legends. W rozgrywkach weźmie udział aż 16 drużyn z 15 klubów, które na co dzień rywalizują w futbolowej lidze.

Jak poinformował Piotr Morko, prezes zarządu klubu Lowlanders Białystok, w normalnych warunkach drużyna byłaby już po 1. kolejce Ligi Futbolu Amerykańskiego, ale rzeczywistość jaka jest, każdy widzi. Podkreślił, że zanim piłkarze wybiegną na boisko, zagrają najpierw w E-LFA. Jest to nowy projekt, który powstał z inicjatywy kolegów z Wrocławia i dzięki ich sponsorowi, firmie Tarczyński. Dodał, że już w najbliższą niedzielę dwie drużyny esportowe Lowlanders A i B rozpoczną rywalizację w rozgrywkach CS:GO i będą walczyć o najwyższe cele. Zapewnił, że w tych czasach klub musi być bardziej elastyczny i być może jest to dobra okazja, by rozgrywki esportowe na stałe zagościły kalendarzu drużyny.

Pierwsze zmagania odbywać się będą w każdą niedzielę kwietnia w formie turniejowej. Rozgrywki transmitowane będą za pośrednictwem platformy streamingowej Twitch.tv na kanale sponsora rozgrywek Tarczyński Studio Live. Za prowadzenie transmisji odpowiedzialny będzie Mateusz “Hax” Ogonowski, znany ze współpracy z TVP Sport.

Jak dodaje Aleksandra Popiel, Head of Operations and Events w Cyberwolves, sytuacja na rynku sportowym jest dramatyczna, można mówić o jego całkowitej implozji – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jeszcze do niedawna można było spotkać się z opinią, że esport to nie sport. W chwili obecnej esport to jedna z niewielu dostępnych aktywizacji sportowych i wszystko wskazuje na to, że taka forma rywalizacji zostanie z nami na dłużej. Kluby sportowe i ligi przenoszą aktywizacje dla swoich fanów do Internetu. Już nikogo nie dziwią wyścigi Formuły 1 czy mecze piłkarskie rozgrywane na wirtualnych arenach… z realną publicznością. Nie inaczej dzieje się z Ligą Futbolu Amerykańskiego. Już w kwietniu zobaczymy najlepsze polskie składy rywalizujące z sobą, nie na murawie, a na serwerach CS:GO. Jak zareagują na to ich kibice i fani? Zobaczcie sami!

Transmisję pierwszego turnieju będziemy mogli zobaczyć już w najbliższą niedzielę o 12:00 na kanale www.twitch.tv/studio_live. Wszelkie informacje oraz powiadomienia o rozpoczęciu transmisji można śledzić za pośrednictwem oficjalnego wydarzenia na Facebooku.

Źródło/Fot.: Lowlanders Białystok

oprac. Cezary Rutkowski