Jagiellonia Białystok na obozie w Turcji

Do Turcji szkoleniowiec Jagiellonii tym razem zabrał 29 zawodników, z czego aż 12 z nich to młodzieżowcy oraz gracze wyróżniający się w Akademii Jagiellonii. Do kadry dołączyli też zawodnicy, którzy w ostatnim czasie przebywali na wypożyczeniach w innych zespołach. Takimi zawodnikami są Błażej Niezgoda, Paweł Gierach i Bartosz Kwiecień. Na obozie zabraknie Bodvara Bodvarssona i Tomasa Prikryla, którzy zmagają się z kontuzjami.

Kadra Jagiellonii Białystok na obóz w Turcji:

Bramkarze: Pavels Steinbors, Damian Węglarz, Xavier Dziekoński, Błażej Niezgoda

Obrońcy: Błażej Augustyn, Bartłomiej Wdowik, Paweł Olszewski, Ivan Runje, Bogdan Tiru, Miłosz Matysik, Paweł Gierach, Bartosz Kwiecień, Jan Majsterek

Pomocnicy: Taras Romanczuk, Przemysław Mystkowski, Maciej Makuszewski, Jesus Imaz, Fedor Cernych, Kris Twardek, Ariel Borysiuk, Jakub Orpik, Fernan Lopez, Martin Pospisil, Kamil Wojtkowski, Bartosz Bida, Mateusz Wyjadłowski,

Napastnicy: Maciej Bortniczuk, Jakub Lutostański, Jakov Puljić

Jak podkreśla Bogdan Zając, trener zespołu, głównym założeniem na trwające do 22 stycznia zgrupowanie jest poprawa pracy motorycznej oraz wyleczenie wszelkich urazów. Szkoleniowiec liczy też na dobrą postawę szczególnie młodych zawodników, którzy dostaną swoje szanse. Na obozie w Belek Jagiellonia rozegra cztery mecze sparingowe. Pierwszym rywalem będzie Zagłębie Lubin (14.01), drugim Radnicki Nis (17.01), trzecim KF Ballkani (18.01), a czwartym Rotor Wołgograd (21.01).

Po powrocie do Polski 22 lutego Jagiellonia Białystok ostatni tydzień będzie przygotowywać w swoim ośrodku treningowym. Pierwszy mecz po przerwie rozegra na wyjeździe 30 stycznia z Lechią Gdańsk.

tekst/fot.: Kamil Timoszuk