Gra miejska młodych radnych. Białystok odkrywa swoje tajemnice

- Osoba, która sobie zainstaluje naszą aplikację, może odkryć ciekawe punkty w mieście. Po zeskanowaniu kodu pojawia się karta z historią obiektu i zagadką nakierowującą na kolejne miejsce. To projekt, który łączy zabawę i edukację - mówił Mateusz Feszler, radny młodzieżowego sejmiku.

Zagrać może każdy, w każdym momencie. Aplikacja jest cały czas do pobrania, bezpłatnie, na fanpage’u sejmiku.

- Gra skierowana jest i do turystów, i do białostoczan, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swoim mieście. Starałam się ją tak ułożyć, żeby obejmowała zarówno najważniejsze punkty, jak i takie, na które nie zwracamy uwagi, a są ważne w historii miasta. Przechodzi głównie przez centrum, serce Białegostoku. Nie mogę zdradzić, gdzie dokładnie. Trzeba zagrać, aby się dowiedzieć - zachęcała do wzięcia udziału w grze jej współautorka i radna młodzieżowego sejmiku Aleksandra Leoniuk.