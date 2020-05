Górski, Lubański, Lato

Jakie wspaniałe ciekawostki kryją stare piłkarskie fotografie. Oto na jednej z nich prezentują się młodzi zawodnicy z Białegostoku wraz ze swoim trenerem – Kazimierzem Górskim. Tak, tak – to nie przejęzyczenie, ten słynny „Trener Tysiąclecia” pewnego razu wystąpił w roli szkoleniowca reprezentacji juniorów Białostockiego OZPN. Działo się to w sierpniu 1952 roku we Wrocławiu, podczas tzw. letniego turnieju z udziałem juniorskich reprezentacji poszczególnych okręgów.