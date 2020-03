Elita polskiego tenisa stołowego zagra w Białymstoku

- To wielka radość, że taka impreza po raz kolejny odbywa się w Białymstoku. Dziękujemy władzom samorządowym za pomoc w organizacji przedsięwzięcia - podkreślił Dariusz Szumacher prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego. - Mam nadzieję, że emocji będzie dużo, a gospodarze zostawią wiele nagród w podlaskiej ziemi - dodał

Podlaski tenis stołowy reprezentowany jest zarówno przez amatorskich zawodników jak i profesjonalne kluby, które pełnią znaczącą rolę w skali całego kraju. Występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej od sezonu 2006/2007 UKS Dojlidy Białystok osiąga znakomite wyniki i to właśnie temu klubowi powierzono zaszczyt organizacji tegorocznych mistrzostw kraju seniorskiej elity.

Marszałek Artur Kosicki dziękując organizatorom za to, że zawody odbywają się w stolicy województwa podlaskiego, zaznaczył, że to duże wyróżnienie dla regionu i miasta. Zadeklarował wsparcie dla przedsięwzięć sportowych promujących województwo. - Jako patriota lokalny, mam nadzieję, że podlascy zawodnicy zdobędą dużo medali i pokażą, że jesteśmy elitą w tym sporcie – zwrócił się do zawodników.

Klub otrzymał w 2019 roku dotację 50 tys. zł na promocję województwa podlaskiego w ramach udziału w rozgrywkach Lotto Superligi oraz 53 tys. zł na organizację Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym.

- Bez pomocy władz samorządowych trudno byłoby zorganizować tę imprezę – dodał Piotr Anchim, menager Klubu UKS Dojlidy Białystok.

Białystok po raz piąty gościć będzie najlepszych zawodników w kraju. Turniej rozpocznie się w 28 lutego i trwać będzie trzy dni. Z czołówki polskich zawodników zabraknie jedynie najwyżej sklasyfikowanej tenisistki - Li Qian. Pod nieobecność Mistrzyni Europy z 2018 roku faworytkami do zwycięstwa wśród Pań będą Natalia Bajor i Natalia Partyka. Szczególnie druga zawodniczka może przyciągnąć kibiców na trybuny, gdyż mimo swojej niepełnosprawności jest m.in. 4-krotną Mistrzynią Świata.

Wśród mężczyzn kandydatami do pierwszego miejsca są Jakub Dyjas i Marek Badowski, którzy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Szansę na zajęcie wysokich miejsc ma Wang Zeng Yi, kapitan UKS Dojlidy Białystok.

Oprócz pojedynków indywidualnych zawodnicy rywalizować będą także w deblu oraz mikście. W zawodach wystąpi 96 zawodników - 48 kobiet i tyle samo mężczyzn. Najważniejsze rozstrzygnięcia turnieju transmitowane będą na antenie kanału sportowego Sportklub.

Bartłomiej Modzelewski