Członkowie Team Podlaskie w kadrze olimpijskiej

Wojciech Nowicki, Kamila Lićwinko, Marlena Gola, Klaudia Kardasz, wszyscy z klubu Podlasie Białystok i Maria Andrejczyk z klubu Hańcza Suwałki będą reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To sportowcy, którzy zostali włączeni do Team Podlaskie. Zmagania w najważniejszych dla sportowców zawodach rozpoczną się za dwa tygodnie – 23 lipca. Cała piątka olimpijczyków to zawodnicy uprawiający lekkoatletykę. Największe nadzieje na najlepszy wynik związane są z osobą Wojciecha Nowickiego. Według zgodnej opinii lekkoatletycznych ekspertów jest on typowany na medalistę w konkurencji rzutu młotem.