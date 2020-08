Czeska ekipa telewizyjna kręci Podlaskie

Znana aktorka Jitka Ježková zachwycała się pięknem Salonu Ogrodu Branickich i oglądała zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, po czym spróbowała najlepszych regionalnych dań i poznała historię Ludwika Zamenhofa - twórcy języka esperanto.







Jeszcze tego samego dnia grupa produkcyjna udała się do Supraśla ze słynnym Monasterem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy oraz Muzeum Ikon, by następnie wyruszyć do Kruszynian, gdzie zwiedzili meczet i skosztowali tatarskiej kuchni.







W środę (5.08) planem filmowym będzie Tykocin oraz Narwiański Park Narodowy, zaś popołudnie ekipa spędzi w Regionie Puszczy Białowieskiej - Hajnówce oraz w samej Białowieży. 6 sierpnia Czesi odwiedzą Świętą Górę Grabarkę, po czym w Drohiczynie, przemierzając rzekę Bug, oddadzą się aktywnemu wypoczynkowi w kajaku.







Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialna jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), zaś w województwie podlaskim koordynuje je Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).



źródło: PROT

oprac. Anna Augustynowicz

fot.: PROT, Anna Augustynowicz, Małgorzata Sawicka, Mateusz Duchnowski