Białostocki Hubal poskromił łódzkiego lidera

W pojedynkach chodziło o to, by po IV kolejce na pozycję lidera ekstraligi badmintona powrócił zespół suwalski, który do tej pory zajmował drugą pozycję i był lepszym od trzeciego Hubala różnicą jednego seta.

W zespole białostockim była pełna mobilizacja. W pierwszym pojedynku Alesia Zajtsava łatwo 2 razy do 7 pokonała Anetę Niklas. Drugą grę kobiet wygrała Wiktoria Dąbczyńska z Dominiką Cygan do 1 i do 6. Jako trzeci na kort wyszedł Michał Rogalski, który pokonał byłego Hubalczyka Piotra Wasiluka odprawiając go do 6 i do 3. Białostocczanie prowadzili już 3:0. Po czwartym pojedynku, w grze mieszanej, Paweł Śmiłowski z Karoliną Janowską pokonali Przemysława Wacha i Magdalenę Okupniak dwa razy do 13. Dzięki temu białostoczanie prowadzili już 4:0 i wygrany mecz mieli już w kieszeni.

Drugi pojedynek z gospodarzami turnieju Badminton School Gdynia takich emocji już nie miał. Niemniej jednak Gdynianie stawili znaczny opór, choć ostatecznie wygraliśmy 7:0.

Wyniki gier:

UKS Hubal Białystok – KU AZS UM Łódź 6:1

Alesia Zajtsava – Aneta Niklas 2:0 (15:7, 15:7)

Wiktoria Dąbczyńska – Dominika Cygan 2:0 (15:1, 15:6)

Michał Rogalski – Piotr Wasiluk 2:0 (15:6, 15:3)

Paweł Śmiłowski/Karolina Janowska – Przemysław Wacha/Magdalena Okupniak 2:0 (15:13, 15:13)

Krzysztof Jakowczuk – Lukas Holub 0:2 (11:15, 14:15)

Rogalski/Śmiłowski – Wacha/Jacek Kołumbajew 2:0 (15:14, 15:10)

Dąbczyńska/Zajtsava – Cygan/Okupniak 2:0 (15:7, 15:8)

UKS Hubal Białystok – Badminton School Gdynia 7:0

Krzysztof Jakowczuk – Michał Kazimierczak 2:0 (15:8, 15:6)

Alesia Zajtsava – Samanta Golubickaite 2:0 (15:13, 15:6)

Wiktoria Dąbczyńska – Maja Janko 2:0 (15:8, 15:5)

Paweł Śmiłowski/Wojciech Szkudlarczyk – Mateusz Dynak/Łukasz Komar 2:0 (15:4, 15:6)

Dąbczyńska/Zajtsava – Vytute Fomkinaite/Maja Janko 2:0 (15:5, 15:7)

Michał Rogalski – Antoni Jabłoński 2:0 (15:5, 15:8)

Wojciech Szkudlarczyk/Karolina Janowska – Kazimierczak

Szkudlarczyk/Karolina Janowska – Kazimierczak/Fomkinaite 2:0 (15:11, 15:9).

Tabela Ekstraligi:

KU AZS UM Łódź 21 pkt./9meczy UKS Hubal Białystok 20 pkt./7 meczy SKB LITPOL-MALOW Suwałki 20 pkt./7meczy ABRM Warszawa 15 pkt./7meczy CT Arena Hawel Academy 15 pkt./7meczy AZS AGH Kraków 15 pkt./9meczy OSSM-SMS Białystok 13 pkt./9meczy Sportowa Politechnika Gdańsk 11 pkt./9meczy UKS Unia Bieruń 9 pkt./9meczy MKS Spartakus Niepołomice 3 pkt./7meczy Badminton School Gdynia 2 pkt./9meczy UKS Plesbad Pszczyna 0 pkt./7 meczy



źródło i fot.: UKS Hubal Białystok

oprac. Marcin Nawrocki