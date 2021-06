8. PKO Nocny Białystok Półmaraton ze wsparciem samorządu województwa

Na liście startowej znajduje się już 3,2 tys. zawodników, a zapisy jeszcze się nie skończyły – potrwają do środy (16.06). Spośród nich w biegu głównym weźmie udział 2421, a 755 zawodników pobiegnie w niedzielę. Wśród biegaczy są przedstawiciele 21 narodowości – m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy USA.

Jak podkreślił marszałek Kosicki, organizację przedsięwzięcia od kilku lat wspiera Samorząd Województwa Podlaskiego.

- To jedno z tych wydarzeń, dzięki któremu możemy gościć w naszym regionie ludzi z całego świata Takie inicjatywy są jak najbardziej godne wsparcia ze względu na promowanie zdrowego, sportowego stylu życia, promocję stolicy województwa i całego regionu - podkreślał marszałek Kosicki.



Przypomniał też, że samorząd województwa wspiera regularnie inicjatywy organizatora półmaratonu – Fundację Białystok Biega. Od 2019 r. z budżetu województwa na różne przedsięwzięcia Fundacji przekazano ok. 220 tys. zł. Dodał też, że w ciągu 2,5 roku pracy obecnego zarządu na sport samorząd województwa przeznaczył ponad 20 mln zł.

Bieg odbędzie się w formule hybrydowej

Bieg główny o dystansie 21 km odbędzie się w sobotę (19.06). Uczestnicy wystartują z okolic Pałacu Branickich, będą biegli po ulicach centrum Białegostoku, pokonają dwie pętle i skończą zmagania na Rynku Kościuszki.

Ze względu na obostrzenia zostaną podzieleni na 250-osobowe grupy startujące co pół godziny. Pierwsza wystartuje o godz. 20 a ostatnia o 22. Wszyscy zainteresowani mają szansę dołączyć do zawodów także wirtualnie. Mogą to zrobić od 19 do 27 czerwca.

- Proponujemy prawdopodobnie pierwszy półmaraton w Polsce rozgrywany w wersji hybrydowej. Tego samego dnia zawodnicy pobiegną ulicami miasta i jednocześnie mogą z nami biegać na całym świecie – zaznaczył Grzegorz Kuczyński z Fundacji „Białystok Biega”.

Dzień później, w niedzielę (20.06) odbędzie się PKO Bieg na 5 – impreza towarzysząca półmaratonowi. Może w niej wziąć udział każdy, kto w dniu startu będzie miał ukończone 12 lat. Tu też biegacze będą podzieleni na grupy. Starty o godz.: 9, 9.30 i 10.

Nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu drogowym. W sobotę (20.06) od godzin popołudniowych częściowo lub całkowicie będą zamknięte al. Piłsudskiego, ul. Branickiego, ul. Świętojańska, ul. 11 Listopada, ul. Wiosenna, ul. Świerkowa, ul. Zwierzyniecka, ul. Mickiewicza, ul. Legionowa, ul. Sienkiewicza. Ulice zostaną otwarte w niedzielę (20.06) ok. południa.

„Biegnę dla…” – pomoc chorej Basi

Tegoroczny półmaraton połączony jest z akcją charytatywną, która ma na celu pomóc zmagającej się z ostrą białaczką limfatyczną Barbarze. Wziąć w niej może udział każdy uczestnik biegu.

- Basia przeszła przeszczep, ale wymaga intensywnego leczenia. Aby jej pomóc wystarczy do koszulki startowej przypiąć naklejkę z napisem „biegnę dla Basi” do pobrania w biurze zawodów i dobiec do mety – informował Grzegorz Kuczyński.

Więcej informacji o 8. PKO Nocnym Białystok Półmaratonie znajduje się na stronie przedsięwzięcia: bialystokmaraton.pl

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski