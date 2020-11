25.11 – Dzień Kolejarza

Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. W dniu tym prezentowana jest historia kolei, praca na zapleczu, organizowane są konkursy z nagrodami oraz prezentacje nowoczesnego i historycznego taboru. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku

Historia kolei na ziemiach polskich liczy Już ponad 178 lat. Zaczęło się od otwarcia w 1842 r. linii kolejowej Wrocław-Oława. Długość linii kolejowych PKP PLK wynosi ponad 22 tys. kilometrów.

W Polsce pierwszy tramwaj konny pojawił się w 1866 roku w Warszawie, zaś w kolejnych latach takie pojazdy fundowały sobie Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Lwów, Poznań i Kraków. Po raz pierwszy tramwaj elektryczny przejechał ulicami Niemiec w 1881 roku, zaś w Polsce kilkanaście lat później (w 1893 roku) zaczął jeździć po Wrocławiu.

oprac. Paulina Dulewicz