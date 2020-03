14-letni bokser ambasadorem podlaskiego sportu

Maciej Marchel stał się prekursorem projektu "Ambasador Podlaskiego Sportu". Inicjatywa będzie polegała na wsparciu klubów oraz sportowców, którzy mogą promować region nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. - Maciek jest młodą, perspektywiczną osobą, która ma przed sobą jeszcze wiele do zdobycia. My przede wszystkim chcemy stawiać na właśnie takich sportowców, którzy w przyszłości mogą udowodnić swoje umiejętności - podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Młody bokser stoczył 43 pojedynki, w tym 35 zwycięskie, a jego największym osiągnięciem jest brązowy medal na Mistrzostwach Europy Młodzików 2019 w Tbilisi. Był to pierwszy medal zdobyty przez podlaskiego zawodnika w tej grupie wiekowej, a czwarty dla Polski. W tegorocznej edycji tych zawodów głównym celem zawodnika będzie zdobycie złotego medalu. Turniej odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

Trenerem młodego pięściarza jest Piotr Jankowski, który walczył na ringach w latach 1994-2004. Stoczył 124 walki amatorskie, oraz był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski.

- Wsparcie, który otrzymaliśmy pomogą nam w przygotowaniach, zgrupowaniach czy odnowie zawodnika. Wydaję się, że przy jednym sportowcu pracy jest mało, ale musimy mieć odpowiednie dane, aby forma Maćka była jak najwyższa - mówił podczas konferencji opiekun Macieja Marchela.

Ubiegły rok był dla białostockiego boksera bardzo aktywny, gdyż wziął udział w 11 turniejach: Białystok, Warszawa, Mińsk (Białoruś), Charków (Ukraina), Tbilisi (Gruzja), Toruń, Daugavpils (Łotwa), Łuck (Ukraina), Szczecin, Białystok, Brześć (Białoruś). Podczas zawodów stoczył walki m.in. z mistrzami Polski i Niemiec, a także młodymi bokserami z wielu krajów.

W opublikowanym na początku stycznia rankingu młodzików Polskiego Związku Bokserskiego za 2019 r. Maciej Marchel zajął pierwsze w miejsce w kategorii do 40 kg.

- Trenuję od poniedziałku do piątku, a w sobotę jest sparing. Treningi nie przeszkadzają mi w nauce, potrafię to połączyć. Rodzice pomagają mi w diecie, co jest bardzo ważne - zaznaczył 14-letni Maciej Marchel, który w szkole ma średnią ocen ok. 4,8. - Maciek to nie tylko zdolny zawodnik, ale także bardzo ułożony i jak na swój wiek dojrzały chłopak - dodał marszałek Kosicki.

Kwota dofinansowania Fundacji Marchel Boxing Team Białystok w ramach promocji województwa podlaskiego wyniesie łącznie 24 tys. zł. Dzięki wsparciu Maciej Marchel weźmie udział w 8 turniejach międzynarodowych m.in. w Niemczech czy Irlandii Północnej. Zawodnik będzie promować Województwo Podlaskie podczas wszystkich turniejów i walk, a także w mediach społecznościowych.

Bartłomiej Modzelewski