ZostanwdomuzSOK! Kontakt z kulturą jest nam teraz potrzebny bardziej niż dotychczas

Obejrzany z dziećmi spektakl, ciekawe warsztaty artystyczne, relaks przy koncercie pozwala złapać oddech i dać upust emocjom. Dlatego Suwalski Ośrodek Kultury (SOK) udostępnia swoje zasoby, emituje autorskie spektakle, organizuje warsztaty online. Wszystko po to, by online – przez stronę internetową, profil FB czy kanał YT – dotrzeć do swoich odbiorców, których z uwagi na okoliczności nie może zaprosić do siebie.