ZostanWDomu. Teatr Lalki i Aktora w Łomży zaprasza na spektakle on-line

"Zaczarowany jeleń" jest baśnią okolicznościową, powstałą z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łomży . Autorem i reżyserem spektaklu jest Jarosław Antoniuk, scenografię przygotował Przemysław F. Karwowski, natomiast muzykę skomponował Bogdan E. Szczepański.

To poruszająca historia dzielnego Rycerza zamienionego w Jelenia, dokonującego niebywałych wyczynów. Historia będąca daleko posuniętą interpretacją przekazów, legend, podań ludowych i przypowieści, dotyczących powstania herbu Łomży. Pełna fantazji opowieść o radosnej i beztroskiej krainie Rusałek, gdzie nadrzędną wartością jest dobro i piękno. I o krainie zła, żądzy władzy, podstępu i chciwości, którą władają okrutne Gnomy. To również próba historycznego umiejscowienia Księcia Janusza, nadającego Łomży herb i prawa miejskie. Herb miasta z Jeleniem, znak miejskiej wspólnoty jest do tej pory wielką zagadką. O próbę jego interpretacji pokusił się „Zaczarowany Jeleń”. Baśń jest nacechowana regionalnie, przepełniona kulturą słowiańską, bogatą w bajkowe szczegóły i lokalny koloryt. Spróbujmy więc utożsamić się z tą opowieścią – magiczną, wysnutą z fantazji autora, nierzeczywistą. Spróbujmy uwierzyć… .

Sklep z zabawkami

Spektakl opowiada historię Diny, małej kapryśnej dziewczynki, która wkracza w trudny okres dorastania. Podczas snu przenosi się do tajemniczego ogrodu, w którym wszystko jest niezwykłe. W zabawie zapomina o domu i mamie. Na powrót jest już za późno. Nie posłuchała ostrzeżenia kominiarczyka, któremu wcześniej uratowała życie i ośmieliła się spojrzeć w twarz Pani Nocy. Noc rzuciła na Dinę czar i na jej drodze postawiła sklep z zabawkami. Chęć posiadania przez Dinę coraz to innych przedmiotów doprowadza dziewczynkę do starości, ponieważ w sklepie płaci się nie pieniędzmi, lecz latami swojego życia.

Polecamy również przedstawienie "Ubogi książę"

To opowieść, która przywołuje dzieciństwo pozbawione udawania i fałszu. To obraz świata, w którym najważniejsze pozostają proste wartości - piękno i dobro. W baśni ukazany jest konflikt między poetycką wrażliwością, prymitywizmem i prostactwem, konflikt między wartościami duchowymi i brutalną siłą rzeczywistości moralnej, sprzeczność pomiędzy pięknem i brzydotą. Spektakl autorstwa Jadwigi Żylińskiej powstał na motywach baśni Hansa Christiana Andersena pt. "Świniopas".





źródło: Teatr Lalki i Aktora w Łomży

oprac. Aneta Kursa