Wirtualna Galeria Sztuki. Nowy projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury online

Tworzysz? Malujesz, rysujesz, rzeźbisz, filmujesz, fotografujesz, nagrywasz? Jeśli chcesz podzielić się swoją twórczością z innymi, Suwalski Ośrodek Kultury (SOK) zaprasza do Wirtualnej Galerii Sztuki (WGS). Sztuką w WGS może być wszystko to, co, nawet jeśli powstało z inspiracji innym dziełem, wyzwala w nas emocje. Twoja kreatywność jest mile widziana, a materiał twórczy i technika mogą być dowolne przy zachowaniu swobody.