„Umarł i Zmartwychwstał” – wystawa na czas Wielkiego Postu

Wystawa - to obrazy ukazujące mękę pańską: pojmanie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. To dzieła sakralne z katolickich świątyń i prawosławnych cerkwi z Białegostoku, Łomży, Drohiczyna, Bielska Podlaskiego, Jałówki, Supraśla czy Suwałk.

Otwierając wystawę prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreśliła, że ma nadzieję, że wystawa zachęci osoby, które będą wystawę oglądały; do odwiedzenia miejsc, gdzie znajdują się oryginały dzieł przedstawionych na wystawie. - Kluczem był rejestr zabytków, są to wybitne dzieła sztuki, które finalnie są wpisane do rejestru zabytków. – powiedziała prod. Dajnowicz.

Na ręce prof. Dajnowicz, list skierował Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego. List został odczytany podczas uroczystego wernisażu. Marszałek pogratulował organizacji wystawy i podkreślił, że prezentowane dzieła skłaniają do szczególnej refleksji duchowej podczas trwającego Wielkiego Postu.

- Z uznaniem przyjmuję fakt, że wystawa jest również przykładem, tak bardzo pozytywnie charakteryzującego nasz region – ekumenizmu. Przedstawione eksponaty, odzwierciedlają bowiem artystyczną wizję zwycięskiej walki Dobra nad Złem, zarówno w tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, jak i w tradycji Cerkwi Prawosławnej - napisał marszałek.

Wystawa przedstawia w większości obrazy olejne, wykonane na płótnie, pochodzące z różnych okresów, głównie z XVIII i XIX wieku. Najstarszy obraz „Ukrzyżowanie” został namalowany na przełomie XVI i XVII wieku i obecnie przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym im. Jana Pawła II w Drohiczynie. Wystawa kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców – od młodzieży wczesnoszkolnej do seniorów.

Małgorzata Półtorak