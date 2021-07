Wyczekiwany remont Teatru Dramatycznego w końcu się ziści

Dodał, że ta przebudowa jest ważna nie tylko dla mieszkańców - widzów tej instytucji, ale również dla pracowników.

- To wyjątkowa chwila w historii Teatru Dramatycznego. Wyczekiwany od wielu lat remont w końcu się ziści. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Panie marszałku, chciałabym w imieniu własnym i całego zespołu podziękować za zainteresowanie, zaangażowanie i skuteczność w pozyskaniu środków na realizację naszej inwestycji - powiedziała Martyna Faustyna Zaniewska.

Podziękowała również wszystkim pracownikom Teatru, którzy włączyli się w prace związane z przygotowaniem obiektu do modernizacji.

- Za nami ogrom pracy: logistycznej, administracyjnej, związanej z przygotowywaniem przetargów, poszukiwaniem miejsc do grania., do pracy, magazynowania kostiumów, scenografii, rekwizytów. Dziękuję wam, ludziom teatru za zaangażowanie. Jestem pełna szacunku i podziwu dla waszej pracy - zwróciła się do pracowników Martyna Faustyna Zaniewska. - Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i na początku 2023 roku firma Budimex przekaże nam w pełni zmodernizowany budynek. Będziemy mogli zaprosić naszych widzów do nowych odrestaurowanych wnętrz Teatru Dramatycznego i wspólnie cieszyć się z realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji - zapowiedziała.