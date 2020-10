„Wolne dziecko” – w Teatrze Dramatycznym trwają przygotowania do premiery

Spektakl „Wolne dziecko” to zwieńczenie projektu (pod tym samym tytułem) realizowanego przez Teatr Dramatyczny w ramach programu „Niepodległa”. Ma być nowoczesną, atrakcyjną artystycznie i wizualnie okazją do rozważań na temat istoty wolności i historii naszego kraju – rozważań, w których swój głos będzie miała też młodzież.

„Bardzo ważny projekt”

- Jesteśmy w trakcie pracy nad bardzo ważnym i jak się okazuje w trakcie prób coraz ważniejszym projektem „Wolne dziecko”. Jest to projekt, który pobudza młodych ludzi do rozmowy na ważne tematy, do wyrażania swoich opinii o wolności i niepodległości. W trakcie prób dochodzimy do bardzo ważnych wniosków: czym dziś dla młodych ludzi jest wolność i niepodległość. To właśnie ci młodzi ludzie nie są tylko odtwórcami ról, ale przede wszystkim twórcami spektaklu, który właśnie powstaje – mówi Mateusz Sacharzewski, reżyser przedstawienia.

Spektakl powstaje na podstawie scenariusza autorstwa Patryka Ołdziejewskiego - aktora Teatru Dramatycznego.

- Pisząc scenariusz, starałem się uniknąć patetycznych frazesów. Byłem też pełen obaw, czy język, który proponuję w scenicznej wypowiedzi, przeniesie się na scenę i będzie przyjęty przez aktorów. Moją inspiracją byli twórcy, którzy w kwestii wolności mają dużo do powiedzenia, m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Zofia Nałkowska, Jan Paweł II oraz Janusz Korczak. Zależało mi na podzieleniu się refleksją nad tematem wolności dziecka – podkreślał autor scenariusza.

Patryk Ołdziejewski dodał, że młodzież licealna ma „coś” do powiedzenia w tematach, które ich dotykają.

- Potrafią nazwać, co ich boli i co im sprawia radość w dzisiejszych czasach. Mają otwarte oczy na otaczający ich świat – mówił.

Młodzi mają głos

Uczestnicy projektu podkreślają, że udział w przedsięwzięciu daje im ogromną satysfakcję, wiedzę, a także możliwość dotarcia z ich punktem widzenia do świata dorosłych.

- Mam możliwość brać udział w spektaklu, który mówi o tym, co dzieje się na świecie. Z jednej strony możemy podpisać to pod czasy wojny, walki o niepodległość, a z drugiej strony pod czasy teraźniejsze, czyli to co dzieje się dziś na całym świecie. Mamy zamiar przekazać widzowi różne sytuacje z naszej perspektywy. "Naszej" mam na myśli osób młodych, które również chcą się udzielać w sprawach państwa, osób które mają swoje zdanie i swoje przekonania, osób które chcą zmienić coś na lepsze – powiedziała Wiktoria Ościłowska z VII LO. - Nie spodziewałam się, że projekt będzie wyglądał w ten sposób. Myślałam, że będą oklepane formułki i zrobione po prostu, by zrobić. Jednak pracujemy z fantastycznymi ludźmi. Przekazują nam swoją wiedzę i dzielą się cennymi doświadczeniami. Pracujemy na głosem, ruchem scenicznym itd. Ci ludzie robią niesamowitą robotę. – dodała.

Weronika Kowalewska, także uczennica VII LO dodała, że "Wolne dziecko" to projekt mający na celu przedstawienie procesów kształtujących człowieka od najmłodszych lat.

- Pozwala pokazać́ perspektywę̨ młodych ludzi i ich postrzeganie wolności oraz co na nie wpływa. Jest to doskonały sposób, aby dorośli mieli wgląd w umysły dojrzewających ludzi i zrozumieli jak procesujemy to co dzieje się̨ wokół w rożnym wieku i trochę̨ lepiej zrozumieli jak przetwarzamy emocje, widzimy poważne sprawy, postrzegamy pojęcie wolności i jak na to wszystko wpływa otoczenie. Jest to też świetna okazja, aby pozornie nieświadome „dzieci" mogły pokazać́, że mają swoje zdanie na poważne tematy, potrafią̨ się̨ wypowiedzieć́ oraz mają wartościowe pomysły. Mam nadzieję, że ten projekt otworzy ludzi na świat młodych osób i pozwoli ich lepiej zrozumieć́ i docenić́ - powiedziała.

Ewa Fiedorek – podopieczna Domu Dziecka w Krasnem przyznała, że początkowo miała obawy co do udziału w projekcie.

- Dołączając do grupy, myślałam że będzie mi trudno się z nimi zintegrować z racji tego, że oni są jedną społecznością, klasą, wszyscy się znają i do tego różnica wieku – mówiła. - Okazało się, że ani przez chwilę nie miałam problemu by się z nimi dogadać, są bardzo elastyczni oraz empatyczni. Poza tym jestem osobą, która od dziecka przebywa w grupie. Wychowując się w domu dziecka , mieszkając w internacie, a teraz w akademiku, mam bardzo dobrze rozwinięta umiejętność pracy w grupie.

Partnerami projektu są: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Stowarzyszenie Miłośników Ulicznych ENEGRAM oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku.

***

W ramach całego projektu „Wolne dziecko” Teatr Dramatyczny zorganizował też dwa konkursy. Pierwszy z nich: „Czym jest dla Ciebie niepodległość?” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z regionu. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogli wykonać prace plastyczne, natomiast uczniowie klas IV-VIII oraz szkół średnich – prace graficzne, muzyczne, audiowizualne lub literackie. Natomiast konkurs „Odszukać świadków historii” był propozycją kierowaną do seniorów, którzy poznali losy swoich przodków i zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami.

Laureatów konkursu poznamy przy okazji premiery przedstawienia, która odbędzie się 10 listopada o godz. 19.00 na Scenie Dużej Teatru Dramatycznego. Po premierze instytucja zaprasza także na debatę na temat wolności i niepodległości. Wydarzenie będzie można obejrzeć online w mediach społecznościowych Teatru Dramatycznego: na Facebooku oraz YouTube. Ograniczona pula wejściówek na wydarzenie będzie dystrybuowana w Kasie Teatru od środy, 4 listopada.

Projekt „Wolne dziecko” wpisuje się w ramy programu „Niepodległa” i obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” (projekt zajął siódme miejsce na liście rankingowej ponad tysiąca wniosków) oraz z budżetu województwa podlaskiego.

„Wolne dziecko”

Reżyseria – Mateusz Sacharzewski

Scenariusz, muzyka – Patryk Ołdziejewski

Kostiumy – Elżbieta Wysocka

Choreografia – Magdalena Dąbrowska

Wizualizacje – Krzysztof Kiziewicz

Scenografia – Krzysztof Piotrowski

Akrobaci – Ziemowit Bogusławski, Kacper Złotkowski, Radosław Kamiński

Obsada: Dawid Malec, młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, podopieczni Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem

Czas trwania: ok. 60 minut

oprac. Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz