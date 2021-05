Wielki powrót Teatru Dramatycznego. Wyjątkowy repertuar na maj i czerwiec

– Informacja o otwarciu instytucji kultury wywołała ogromną radość, zarówno wśród pracowników, jak i wśród widzów. Cieszymy się, że nadchodzący miesiąc widzowie będą mogli spędzić w teatrze. Oprócz znanych i lubianych spektakli pojawią się także nowości – zapowiada Piotr Półtorak, dyrektor teatru.

Pełen emocji „Bóg mordu”

Teatr zaprasza 29 maja na premierę spektaklu „Bóg mordu” w reżyserii Katarzyny Deszcz. Przedstawienie funduje emocjonalną sinusoidę, w której nie zabraknie okazji do śmiechu. W świat konwenansów przeniosą bohaterowie spektaklu – dwie pary małżeńskie, które próbują polubownie załatwić bójkę swoich synów. Z każdą minutą napięcie narasta i konfrontacja zmierza do nieoczekiwanego finału. Sztukę będzie można obejrzeć 30 maja oraz 4, 5, 6, 11, 12 i 13 czerwca.

Magiczny „Hobbit”

– W ostatnich tygodniach brakowało nam bezpośredniego kontaktu z widzami. Dlatego w tym miesiącu – w sposób szczególny – wsłuchujemy się w prośby widzów. W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby wystawić „Hobbita” w reżyserii Grzegorza Suskiego. Jako jedyna instytucja w Europie mamy licencję do wystawienia scenicznej wersji książki Tolkiena – mówi Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora teatru.

„Hobbit” jest sztuką uwielbianą przez młodzież, dlatego teatr stworzył możliwość – specjalnie dla szkół – uczestniczenia w transmisji spektaklu prosto ze sceny: 28 maja o godzinie 9:00 lub 12:00.

To wyjątkowe widowisko będzie można obejrzeć także w siedzibie teatru już 30 maja oraz 1 i 2 czerwca. „Hobbit” w reżyserii Grzegorza Suskiego zachwyca nie tylko grą aktorską, lecz także kostiumami i scenografią, która współgra z wizualizacjami. Wszystkie te elementy sprawiają, że widzowie przenoszą się w fantastyczny świat Tolkiena. Interaktywne przedstawienie jest znakomitym pomysłem na prezent z okazji Dnia Dziecka.

Od przybytku głowa nie boli? Poligamia w „Boeing, Boeing”

Niedawno do teatralnych hitów dołączyła farsa „Boeing, Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Przedstawienie porusza problem poligamii i skłania do refleksji, czy jest ona w ogóle możliwa. Do bycia poligamistą aspiruje Maks – główny bohater, który ma trzy narzeczone. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochane kobiety nagle zjawiają się w domu Maksa. Z tarapatów próbują wyciągnąć go dwie osoby – kuzyn Paweł oraz gosposia Nadia. Czy ta pomoc zakończy się sukcesem? Widzowie będą mogli się o tym przekonać 4, 5 i 6 czerwca.

„Wszystko w rodzinie” – paleta barwnych postaci i zabawnych dialogów

W czerwcu teatr zaprasza także na spektakl „Wszystko w rodzinie” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Jeśli ktoś zachwycił się sztuką „Boeing, Boeing”, to koniecznie musi obejrzeć bezbłędną farsę pełną barwnych postaci i zabawnych dialogów. Splot dwóch wydarzeń – świątecznego przedstawienia dla pacjentów szpitala oraz zjazdu neurologów – gwarantuje wartką akcję, która wciągnie bez reszty każdego widza. „Wszystko w rodzinie” będzie można zobaczyć 11, 12 i 13 czerwca.



Szczegółowe informacje na temat godzin oraz cen biletów dostępne są na stronie internetowej teatru.



źródło: Teatr Dramatyczny

oprac.: Anna Augustynowicz

fot. spektakli: Bartek Warzecha

fot. teatru: Mateusz Duchnowski