W Teatrze Dramatycznym rozpoczęły się przygotowania do kolejnej premiery

„Naprzód, Freedonio!” to komedia polityczna opowiadająca o sytuacji w fikcyjnym państewku ubiegającym się o akces do Unii Europejskiej. Kraju, w którym panuje korupcyjny chaos i mnogość przeróżnych machloi. W sztuce dokonano umiejętnego połączenia elementów humorystycznych i namysłu nad mechanizmami polityki. Fikcyjna Freedonia jest niedookreślona i na tyle uniwersalna, by móc zidentyfikować ją z wieloma europejskimi państwami.

Reżyserii sztuki podjął się Andrzej Mastalerz - ceniony aktor, nagrodzony właśnie Wielkim Splendorem - nagrodą Teatru Polskiego Radia, wręczana od 1988 roku za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Andrzej Mastalerz ma na swoim koncie wiele ról filmowych i teatralnych. Białostoccy widzowie mieli szansę oglądać go w spektaklu „Ożenek”, a także podziwiać wyreżyserowaną przez niego sztukę „Autostrada”.

- Cieszę się, że Andrzej Mastalerz przyjął moje zaproszenie i ponownie pracuje z naszym zespołem. To bardzo zdolny i wrażliwy reżyser, umiejący wydobyć z aktorów to, co najlepsze. A tekst, który zaproponował jest niezwykle zabawną satyrą polityczną. Mam nadzieję, że "Naprzód, Freedonio!" nie tylko wywoła na twarzach widzów uśmiech, ale także zachęci ich do refleksji – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Andrzej Mastalerz odpowiada za reżyserię, a także za opracowanie muzyczne. Scenografię i kostiumy zaprojektowała Joanna Walisiak-Jankowska. Za ruch sceniczny odpowiada Grzegorz Suski. Na Scenie Dużej Teatru Dramatycznego zagrają: Beata Chyczewska, Arleta Godziszewska, Monika Zaborska, Krzysztof Ławniczak, Dawid Malec oraz gościnnie: Grzegorz Suski.

Polska prapremiera sztuki Mortimera Rogera odbędzie się 18 stycznia 2020 roku o godz. 19.00. Spektakl będzie można obejrzeć także: 19 stycznia o godz. 17.00, 24 stycznia o godz. 20.00 oraz 25 i 25 stycznia o godz. 17.00. Bilety na spektakl w cenie: 65 zł – premiera, 55 zł – normalny, 45 zł – ulgowy, 30 zł - studencki, 20 zł – szkolny oraz 5 zł – bilet dla osób bezrobotnych, dostępne są w kasie teatru oraz w sprzedaży internetowej na stronie: bilety.dramatyczny.pl.

Prawa autorskie do sztuki „Naprzód, Freedonio!” reprezentuje w Polsce Agencja ADiT Elżbieta Manthey.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku