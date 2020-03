Twój Teatr w Twoim domu – w piątek „Opowieść o zwyczajnym szaleństwie”

27 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. To święto uchwalone w czerwcu 1961 roku, w trakcie 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Tego dnia w teatrach na całym świecie organizowane są specjalne wydarzenia. Co roku rozsyłana jest także wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka teatru, odczytywana we wszystkich instytucjach teatralnych świata. Orędzie na 59. Międzynarodowy Dzień Teatru napisał Shahid Nadeem, pakistański dramatopisarz.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, Teatr Dramatyczny zaprasza na internetowe obchody: na portalu Facebook. W piątek, 27 marca, platforma ta została udostępniona aktorom, którzy kontaktują się z widzami. Na finał przygotowano emisję spektaklu „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza.

- Ogromny sukces emisji nagrania spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” zachęcił nas do przejrzenia naszego archiwum i znalezienia kolejnej propozycji, którą kierujemy do widzów. Tym razem serdecznie zapraszam do wspólnego obejrzenia „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”. Sztuki napisanej przez Petra Zelenkę – jednego z najwybitniejszych czeskich reżyserów i scenarzystów – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" (w oryginale: „Příběhy obyčejného šílenství”)

to wielowątkowa komedia twórcy związanego z czeskim kinem. Operując absurdalnym dowcipem i surrealistycznym poczuciem humoru, Zelenka w niekonwencjonalny sposób opowiada historię ludzi, którzy próbują znaleźć sens życia, szczęście i miłość. Premiera przedstawienia odbyła się w 2017 roku. Kostiumy do spektaklu przygotowała Aneta Suskiewicz, scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, muzykę skomponował Szymon Wysocki, a za reżyserię świateł odpowiadali Grzegorz Chrapkiewicz i Olaf Tryzna. W przedstawieniu grają: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Urszula Szmidt, Monika Zaborska, Bernard Bania, Marek Cichucki, Dawid Malec, Patryk Ołdziejewski, Piotr Szekowski oraz gościnnie: Aleksandra Przesław i Łukasz Borkowski.

Jury XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia przyznało „Opowieściom o zwyczajnym szaleństwie” wyróżnienie, a Łukasz Borkowski, odtwórca głównej roli – Piotra, otrzymał nagrodę indywi dualną. Teraz, spektakl będą mogli obejrzeć widzowie. Emisja nagrania rozpocznie się już dzisiaj (w piątek, 27 marca) o godz. 20.00 na kanale Teatru Dramatycznego w serwisie YouTube: https://youtu.be/EKEDUsQmu2w .

źródło: Teatr Dramatyczny im A.Węgierki w Białymstoku