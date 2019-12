Teatralny Black Friday. W ramach rabatowego szaleństwa widzowie będą mogli kupić bilety w wyjątkowo niskich cenach

- Mam nadzieję, że dzięki tej promocji, uda nam się zainteresować teatrem osoby, które nie są stałymi odbiorcami naszej oferty. Liczę także na to, że będzie to doskonała okazja do zachęcenia widzów, którzy świetnie bawią się na naszych komediach, czy farsach, aby poznali także nasze inne repertuarowe propozycje. Zapraszam serdecznie do skorzystania z promocyjnej oferty i do przyjścia do teatru – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Premiera spektaklu „Samobójca” odbyła się w połowie listopada, z okazji jubileuszu 75-lecia instytucji. Widzowie przyjęli owacjami na stojąco tę gorzką satyrę na życie w rzeczywistości Rosji Radzieckiej. Przedstawienie na podstawie sztuki Nikołaja Erdmana wyreżyserowała Katarzyna Deszcz. „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko to także tegoroczna premiera. Spektakl powstał na podstawie książki Jana Jastrzębskiego o tym samym tytule. „Błoto” to wzruszająca opowieść o młodości, przyjaźni, miłości i rywalizacji.

W najbliższy piątek, 29 listopada, przez cały dzień - w internetowym systemie sprzedaży na stronie: bilety.dramatyczny.pl - widzowie będą mogli kupić bilety na spektakl „Błoto” w cenie 25 zł (zamiast 45 zł) oraz na przedstawienie „Samobójca” - w cenie 30 zł (zamiast 55 zł). Między godz. 14.00 a 20.00 promocja będzie obowiązywała także w Kasie Teatru.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

oprac.ak