Teatr jak nowy! Podpisano umowę na remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Szacunkowa wartość remontu to 58 mln zł, z czego 26 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś pozostałe środki z budżetu województwa. Inwestycja została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej. Prace zaplanowane są na lata: 2021-2023. Podpisana umowa między władzami województwa a instytucją jest pierwszą i opiewa na kwotę 26 mln zł.



Do tej pory budynek przy ul. Elektrycznej 12 w Białymstoku nie przechodził poważnej modernizacji. Podkreślał to marszałek Artur Kosicki.

- To historyczna chwila, bo aż ponad 70 lat musieliśmy czekać na przebudowę teatru. Podczas wyborów w 2018 r. złożyłem społeczeństwu obietnicę, że będzie on wyremontowany i dzisiaj jest dowód na to, że słowo zostało dotrzymane – mówił marszałek. - Ta perełka architektoniczna na mapie naszego regionu będzie w końcu nowoczesna, komfortowa i przede wszystkim dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dodał.

Marszałek docenił determinację dyrektora Piotra Półtoraka w dążeniu do modernizacji placówki. Zaznaczył także bezpośrednie zaangażowanie ze strony premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego w staraniach o to, by realizacja tego przedsięwzięcia mogła dojść do skutku.



Nowoczesny w zabytkowym wnętrzu



Inwestycja połączy wymogi konserwatorskie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Budynek zostanie przebudowany, rozbudowany, wyremontowany i docieplony. Przebudowa obejmie wymianę stolarki i ślusarki. Widzowie zyskają nowe fotele, a – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu mechaniki sceny – wzrośnie atrakcyjność prezentowanych spektakli.

Jednocześnie planowana jest wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

- Remont poprawi komfort wszystkich osób związanych z teatrem – widzów, pracowników, osób niepełnosprawnych – wyliczał Piotr Półtorak. - To rzeczywiście będzie gruntowna przebudowa, zostaną tu tylko gołe ściany. Wymieniona będzie elektryka, maszyneria sceny, klimatyzacja, zamontowana winda. To naprawdę jest olbrzymie przedsięwzięcie – powiedział.

Na czas remontu teatr się zamyka, nie zawiesza jednak swojej działalności artystycznej.

- Do końca kwietnia tego roku będziemy jeszcze pracować w siedzibie, a później najprawdopodobniej będą to: kino „Ton”, Klub Garnizonowy, Podlaski Instytut Kultury lub mała scena Opery i Filharmonii Podlaskiej – wyliczał dyrektor placówki.

Teatr Dramatyczny właśnie ogłosił przetarg na pierwszy etap modernizacji. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz wszystkie dokumenty dostępne są na Platformie Zakupowej Teatru. Termin składania ofert został ustalony na 29 marca br.



***



Siedziba Teatru Dramatycznego znajduje się w centrum miasta w budynku wybudowanym w latach 30. XX wieku. Teatr, jako placówka wojewódzka, rozpoczął tam działalność w 1944 roku. Wówczas to ukształtował się zespół aktorski złożony z przebywających w Białymstoku znakomitych artystów z Warszawy czy Krakowa, takich jak m.in.: Jan Świderski, Czesław Wołejko, Halina Kossobudzka, Lidia Zamkowa, do których dołączyli białostoccy aktorzy. Pierwszym dyrektorem Teatru był Marian Meller, a spektaklem „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego z premierą 22 września 1944 roku. Odbyła się ona jednak w siedzibie dawnego kina „Ton”, gdyż jeszcze przez kilka lat trwała odbudowa spalonego w czasie wojny gmachu Teatru. Pierwszy spektakl w budynku przy ul. Elektrycznej – sztukę „Świętoszek” Moliera – zagrano 23 września 1948 roku.



Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku jest instytucją samorządu województwa podlaskiego.





tekst: Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Półtorak

fot.:Mateusz Duchnowski