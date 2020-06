Teatr Dramatyczny zakończył sezon spektaklem „Wszystko w rodzinie”

To było pierwsze, od blisko trzech miesięcy, przedstawienie, które widzowie mogli zobaczyć na żywo. Teatr wznowił działalność z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności. Przed otwarciem, wszystkie przestrzenie teatru zostały zdezynfekowane. Widownia mogła być wypełniona w połowie, a widzowie oglądali spektakl w maseczkach.

Radość ze spotkania, i po stronie widzów, i aktorów był ogromna.



"Wszystko w rodzinie" - sztuka angielskiego mistrza farsy - Ray’a Cooney’a toczy się w szpitalu św. Andrzeja w Londynie. Przygotowywane jest tam świąteczne przedstawienie dla pacjentów, a jednocześnie odbywa się zjazd neurologów. Jakby tego było mało, jeden z lekarzy dowiaduje się o niespodziewanej wizycie kogoś bliskiego, o którego istnieniu do tej pory nie miał najmniejszego pojęcia. Paleta barwnych postaci, wartka akcja, zabawne dialogi, ciekawe kostiumy – to wszystko będą mogli zobaczyć widzowie, którzy wybiorą się na przedstawienie.

W spektaklu grają: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Monika Zaborska, Agnieszka Możejko-Szekowska, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Krzysztof Ławniczak, Sławomir Popławski, Marek Tyszkiewicz, Marek Cichucki, Piotr Szekowski, Dawid Malec oraz gościnnie Franciszek Utko.



Stęsknionych za „żywą sztuką” ucieszy z pewnością informacja, że być może kolejny sezon w Dramatycznym być rozpocznie się w tym roku wcześniej.

- Myślimy o tym, żeby zacząć sezon znacznie wcześniej. Już w sierpniu – mówiła Martyna Zaniewska, Z-ca Dyrektora Teatru Dramatycznego – Ale to na razie plany. Od tego, jakie będzie zainteresowanie, jak nam się to wszystko uda zorganizować, będzie zależało co dalej - dodała.

W tym sezonie, w Teatrze dobędzie się jeszcze osiem pokazów podsumowujących warsztaty teatralne.



Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Ewy Krajewskiej z weekendowego spotkanie ze spektaklem "Wszystko w rodzinie".





Aneta Kursa

fot. Ewa Krajewska/Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki