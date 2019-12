Teatr Dramatyczny zagra na festiwalu w Rzeszowie

Rzeszowskie Spotkania Teatralne są organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej nieprzerwanie od 1961 roku, a od 2014 roku jako Festiwal Nowego Teatru – dostosowany do wymogów dzisiejszych czasów, o wyrazistym profilu i formacie, którego zadaniem jest wskazywanie i definiowanie przemian, jakim podlega współczesny teatr. Od 29 listopada do 5 grudnia w Rzeszowie będzie można zobaczyć spektakle z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Biennale Warszawa.



Spektakle Nurtu Głównego (konkursowe) zostały dobrane przez dyrektora Festiwalu Jana Nowarę i konsultanta programowego Festiwalu, krytyka teatralnego Tomasza Domagałę według tropu „JA I/CZY WSPÓLNOTA”, który odnosi się do diagnozy kondycji dzisiejszej Europy i zachodniej cywilizacji. Po każdym z nich odbędą się spotkania z cyklu "Rozmowy o teatrze". W gronie zaproszonych przedstawień znalazła się „Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający” w reżyserii Mikołaja Mikołajczyka.

Sztuka nawiązuje do noweli „Śmierć w Wenecji” Tomasza Manna oraz filmu w reżyserii Luchino Viscontiego – opowieści o starzejącym się utytułowanym literacie Gustawie von Aschenbachu. Przedstawienie opowiada o tym, co ludziom kojarzy się z umieraniem, odchodzeniem, samotnością, brakiem miłości, poszukiwaniem dotyku i poszukiwaniem bliskości z drugim człowiekiem. Spektakl mówi o naszej nieumiejętności pogodzenia się z tym, że najpiękniejsze chwile już minęły, że został nam czas, który musimy uporządkować i znaleźć najpiękniejsze fantazje o ostatnich chwilach naszego życia.

- Cieszę się, że akurat to przedstawienie zostało dostrzeżone i zaproszone na festiwal. Spektakl, który stworzył Mikołaj Mikołajczyk nie jest oczywisty. Wymaga od nas skupienia, refleksji, zastanowienia się nad naszym życiem i przemijaniem. To jedno z najbardziej nietypowych przedstawień w naszym aktualnym repertuarze. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu rzeszowskim widzom – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Aktorzy białostockiego teatru: Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Monika Zaborska, Krzysztof Ławniczak, Patryk Ołdziejewski i Piotr Szekowski zagrają na festiwalu w najbliższy poniedziałek, 2 grudnia, o godz. 17.00. Spektakl będzie można obejrzeć w Szajna Galerii.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku