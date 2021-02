Teatr Dramatyczny wznawia działalność. Na początek komedia „Boeing, Boeing”

Już w kolejny weekend Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wznawia działalność z zachowaniem środków ostrożności i w dbałości o bezpieczeństwo widzów.

- Cieszymy się, że wróciła możliwość wystawiania spektakli. Długo czekaliśmy na ten moment, który zbiega się z walentynkami, dlatego zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru w naszym Teatrze i obejrzenia przedpremierowo naszego najnowszego przedstawienia – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru.

„Boeing, Boeing” to farsa Marca Camolettiego przedstawiająca perypetie Maksa i jego trzech narzeczonych (każda z nich to stewardessa innych linii lotniczych). Maks skrupulatnie notuje godziny odlotu i przylotu kolejnych samolotów. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki na horyzoncie nie pojawia się Boeing – samolot szybszy niż inne. Widzowie, którzy wybiorą się na to przedstawienie, mogą liczyć na dużą dawkę śmiechu.

14 lutego spektakl przedpremierowy odbędzie się o godzinie 18:00. Osoby, które nie zdążą kupić biletów na 14 lutego, instytucja zaprasza do premierowego oglądania farsy „Boeing, Boeing” już od 19 lutego (godzina 20.00). Przedstawienie będzie można obejrzeć również 20 i 21 lutego, o godzinie 19.00.

W ostatni weekend lutego Teatr Dramatyczny zaprasza zarówno na „Boeing, Boeing”, jak i na „Treny”. „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego to opowieść o nieszczęśliwej i odrzuconej miłości. Każdego człowieka dotykają niespełnienie, utrata i żal, a renesansowa poezja pomaga wyjść z mroków traum współczesnego człowieka. Kameralna atmosfera oraz bliskość aktorów i widzów powoduje, że publiczność staje się świadkiem procesów zachodzących w aktorach. Wrażliwość i talent zespołu połączone z kunsztowną poezją renesansową to nici, z których powstaje wyjątkowa historia, w której każdy odnajdzie coś dla siebie.

Sprzedaż biletów na wszystkie spektakle rozpoczęła się w niedzielę, 7 lutego – na stronie internetowej: https://dramatyczny.pl/. Zakupu biletów można dokonać także w teatrze – w kasie biletowej. Kasa będzie czynna w godzinach od 14.00 do 20.00.

Instytucja przypomina o obowiązujących środkach ostrożności. Przed otwarciem siedziby, wszystkie przestrzenie Teatru zostaną poddane ozonacji. Widzowie będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i zasłaniania twarzy. Widownia będzie mogła być wypełniona w połowie.

źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

oprac.: Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys