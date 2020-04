Teatr Dramatyczny wspiera akcję "Szycie ratuje życie"

Maski to aktualnie jeden z najcenniejszych produktów. Podczas zagrożenia epidemiologicznego szpitale potrzebują od 25 do 35 tysięcy masek miesięcznie. Ich ceny rosną, a szpitale nie są w stanie samodzielnie zakupić aż tak dużej liczby. W Białymstoku jednym z najważniejszych odbiorców jest Szpital MSWiA. To tam przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem, bądź zainfekowani koronawirusem. Potrzeby są ogromne, ale jak się okazuje możliwe do spełnienia.



- Kiedy usłyszeliśmy o akcji "Szycie ratuje życie" od razu chcieliśmy ją wesprzeć. Niestety nie posiadamy odpowiedniego materiału do uszycia masek, ale dysponujemy sprzętem, a przede wszystkim pracownikami, którzy od razu zechcieli wziąć udział w tej szczytnej inicjatywie. Chociaż w ten sposób pomożemy innym w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji - mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.



Szpital poprosił organizatora akcji - markę Sax35th by Alicja Czarniecka o pomoc w wyprodukowaniu co najmniej 10 000 masek. Krawcowe z teatralnej pracowni pomagają w szyciu, natomiast wszyscy widzowie mogą wesprzeć zbiórkę pieniędzy na zakup materiałów niezbędnych do produkcji masek. Poza maskami, organizatorzy planują także uszycie fartuchów ochronnych dla lekarzy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://zrzutka.pl/jt4set







źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Wegierki w Białymstoku