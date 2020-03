Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnych projektów

"Cicho... sza..." to przedstawienie, które będzie skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu. Spektakl wyreżyseruje Adam Biernacki - reżyser znany białostockiej widowni, z realizacji "Emocjałek", czy "Królewny Śnieżki". Treść powstającej sztuki oraz rozwiązania inscenizacyjne będą konsultowane z terapeutami i psychologami. Partnerami zadania są Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Teatr Dramatyczny pozyskał na projekt 95 000 zł.

- Nasza Fundacja od lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadzimy zajęcia teatralne jako jedną z form terapii. Cieszymy się, że nasza działalność została zauważona, a poważna instytucja kultury, jaką jest teatr, dostrzega także takich odbiorców. Realizacja zadania będzie dla nas ciekawym wyzwaniem. Najbardziej cieszy mnie fakt, że projekt ten sprawi, że na twarzach naszych podopiecznych pojawi się uśmiech - mówi Tomasz Juchimowicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji.

Teatr już po raz trzeci otrzymał dofinansowanie także z programu „Kultura cyfrowa”. W 2020 roku instytucja będzie realizowała projekt „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III”. Dzięki dotacji możliwe będzie zdigitalizowanie kolejnej części zbioru archiwum artystycznego. Kwota dofinansowania to 75 250,00 zł.

- Cieszę się, że nasze kolejne pomysły zyskują tak wysokie oceny i możliwość realizacji. Digitalizacja zasobów archiwum artystycznego będzie kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. Spektakl „Cicho… sza…” to natomiast zupełna nowość w naszej ofercie. Wiemy, że nie będzie to łatwe zadanie, ale z pewnością pomoże wzbogacić ofertę naszej instytucji i otworzy ją na potrzeby osób, które do tej pory rzadko lub w ogóle nie gościły w naszych progach – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

W tym roku instytucja pozyskała już dotacje na realizację dwóch innych projektów. Zadanie „Wolne dziecko” otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. W ramach dofinansowania z programu „Infrastruktura kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teatr Dramatyczny będzie mógł zakupić sprzęt oświetleniowy i multimedialny.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

oprac. Aneta Kursa