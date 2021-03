Teatr Dramatyczny gra dalej. Repertuar na marzec

– Ostatnie dni pokazały, że Teatr jest bezpiecznym miejscem i widzowie chętnie go odwiedzają, dlatego przygotowaliśmy różnorodne propozycje, z których każdy powinien znaleźć coś dla siebie – mówił Piotr Półtorak.

Z okazji Dnia Kobiet, który przypada 8 marca, Teatr przygotował niespodziankę. Na ten dzień zaplanowany jest niezwykle zabawny i barwny spektakl „Pensjonat Pana Bielańskiego”, który obfituje w ciekawe kreacje aktorskie. Widzowie oglądający tę sztukę mogą doświadczyć powrotu do przeszłości – czasów zaboru austriackiego. Przedstawienie w reżyserii Marka Gierszała będzie można obejrzeć także od 5 do 8 marca i od 11 do 14 marca.

Komediowy klimat podtrzyma także nasz najnowszy spektakl – „Boeing, Boeing”, który zachwycił białostocką publiczność i okazał się wielkim sukcesem. Farsa Marca Camolettiego przedstawia perypetie Maksa i jego trzech narzeczonych (każda z nich to stewardessa innych linii lotniczych). Maks skrupulatnie notuje godziny odlotu i przylotu kolejnych samolotów. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki na horyzoncie nie pojawia się Boeing – samolot szybszy niż inne. Widzowie, którzy wybiorą się na to przedstawienie, mogą liczyć na dużą dawkę śmiechu. Spektakl będzie można obejrzeć od 18 do 21 marca oraz od 25 do 28 marca.

Marzec to również czas powrotu do nieco starszych spektakli, np. „Autostrady” (od 12 do 14 marca). Sztuka porusza temat zarówno miłości, jak i śmierci; nie brakuje w niej nawiązań do najlepszych filmów Woody’ego Allena. Następną propozycją jest sztuka „Leon i Matylda” (od 26 do 28 marca), w której bajkowa opowieść przenika się z sensacyjnym wątkiem w tle (przypominającym thriller).







Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał, będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na scenę powracają też „Zapiski oficera Armii Czerwonej” (od 19 do 21 marca), czyli najdłużej grany spektakl w Teatrze Dramatycznym (od ponad 25 lat). Krzysztof Ławniczak wcielając się w młodszego lejtnanta Armii Czerwonej, dokonuje błyskotliwego studium mentalności „człowieka radzieckiego”.

– W repertuarze będą dominowały komediowe sztuki, ale nie zabraknie również przestrzeni na chwilę zadumy – dodaje Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

„Treny” (od 5 do 7 marca) w reżyserii Grzegorza Suskiego to opowieść o utracie i żalu, które dotykają każdego człowieka. Kameralna atmosfera oraz bliskość aktorów i widzów powoduje, że publiczność staje się świadkiem procesów zachodzących w aktorach. Wrażliwość i talent zespołu połączone z kunsztowną poezją renesansową to nici, z których powstaje wyjątkowa historia, w której każdy odnajdzie coś dla siebie.

Repertuar i bilety są dostępne na stronie Teatru Dramatycznego: dramatyczny.pl.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

oprac.: Aneta Kursa