„Sopoćko” – premiera w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

„Sopoćko” to kolejne spotkanie Jana Nawary z białostocką publicznością – w Teatrze Dramatycznym reżyserował „Obławę” i spektakl „Popiełuszko”.

Jak podkreślał, historię życia ks. Michała Sopoćki starał się zgłębiać blisko rok.



- To, co mnie najbardziej poruszyło, to niezwykła wierność idei Bożego Miłosierdzia, które przekazała mu siostra Faustyna Kowalska – mówił podczas konferencji prasowej – Nasza sztuka to swego rodzaju duchowy testament księdza, próba uchwycenia fenomenu jego wiary. A że wiara umyka rozumowi, a jej domeną są uczucia i wyobraźnia, to na osnowę przedstawienia wybraliśmy najpiękniejszą poezję wiary – Psalmy. W naszym spektaklu ks. Michał Sopoćko będzie, więc i wypowiedziany i wyśpiewany.