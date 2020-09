Projekty edukacyjne Teatru Dramatycznego

Jak mówił marszałek Kosicki, podlaskie instytucje kultury otrzymały ponad 4 mln zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych. Liderem wśród beneficjentów jest Teatr Dramatyczny, który z ministerstwa i Biura Programu „Niepodległa” otrzymał prawie 850 tys zł.

- To są znaczące środki, które umożliwią różne działania edukacyjne, warsztaty, digitalizację materiałów znajdujące się w zasobach instytucji, ale też zakup wyposażenia – mówił marszałek - Jako zarząd województwa wspieramy inicjatywy kulturalne zarówno z własnych środków, jak też poszukujemy źródeł finansowania na zewnątrz. Projekty, o których dziś mówimy są świetnym przykładem wykorzystania właśnie funduszy rządowych – dodał. Artur Kosicki zapowiedział również, że w projekcie budżetu na przyszły rok zostaną uwzględnione środki na podwyżki pracowników m.in. teatru.

- Teatr Dramatyczny jest naszą dumą, perłą na kulturalnej mapie województwa – podkreślał – W bardzo trudnych czasach pandemii artyści cały czas podtrzymują kontakt z widzami, pamiętają o nich. Realizują przedstawienia, wspaniałe projekty. Dzięki transmisjom online, praktycznie od początku pandemii można było uczestniczyć we wspaniałych wydarzeniach kulturalnych. To zasługuje na ogromne uznanie.











Hybrydowy Kierunek Wschód

W niedzielę (20.09) rozpoczęła się czwarta edycja festiwalu Kierunek Wschód - wydarzenia prezentującego kulturę krajów zza wschodniej granicy oraz poruszającego tematykę pogranicza. Tegoroczny festiwal odbywa się w zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji online.

- W Internecie oraz w klubie Zmiana Klimatu prezentowane są nagrania spektakli teatrów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy oraz Ukrainy - powiedział Piotr Półtorak.

W siedzibie teatru będzie można obejrzeć m.in. przedstawienia Teatru im. Ludwika Solskiego z Tarnowa, Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, czy spektakl „Samobójca” w wykonaniu zespołu naszego teatru.



„Teatr – Lubię to! Sezon 2”

To już kolejna odsłona warsztatów teatralnych skierowanych do nauczycieli. Rekrutacja na zajęcia właśnie ruszyła. Dzięki udziałowi w warsztatach pedagodzy prowadzący grupy teatralne będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i umiejętność pod okiem doświadczonych aktorów teatru.

- Czy może być coś przyjemniejszego niż miłe i serdeczne spotkanie w gronie wspaniałych osób, które zafascynowane wspólnymi upodobaniami, dzielą się doświadczeniem, pomysłami, kompetencjami, przeżyciami i wrażeniami? Do takich właśnie spotkań pragniemy zaprosić już po raz kolejny. Łączy nas pasja, którą wspólnie realizujemy: nauczyciele w szkole, my na deskach teatru, bo gdzie indziej dzieci i młodzież mogą nauczyć się odbioru i tworzenia sztuki i kultury? – mówiła Justyna Godlewska-Kruczkowska, aktorka Teatru Dramatycznego - Będzie twórczo, ciekawie, emocjonująco! A wiadomości zebrane w wydanych na tę okazję specjalnych broszurach, na pewno pomogą w prowadzeniu szkolnych kół i zespołów teatralnych. My zaś chętnie poznamy spostrzeżenia i oczekiwania nauczycieli, by nasza oferta artystyczna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i wychowawców była jeszcze lepsza, pełniejsza i atrakcyjniejsza – dodała aktorka.

Projekt „Teatr - Lubię to! Sezon 2” jest kontynuacją wcześniejszej oferty edukacyjnej i odpowiedzią na potrzeby nauczycieli. Program ukazuje, jak poprzez piękno sztuki teatralnej można wpływać na rozwój własny, ale również uczniów. Tym razem nauczyciele będą mogli dowiedzieć się czym jest ruch sceniczny, jak stworzyć scenariusz teatralny, gdzie szukać inspiracji na spektakl, na czym polega reżyseria, jaką rolę odgrywa muzyka w spektaklu, czym jest improwizacja teatralna.

- Warsztat z pisania scenariuszy to zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia, które są doskonałą bazą do rozpoczęcia scenopisarskiej przygody. Scenariusz jest pierwszym impulsem do stworzenia dzieła, jakim jest spektakl, film, czy performance. Jest punktem wyjścia dla twórców, ale jednocześnie może być już gotowym światem, który zaprasza, by się w nim zapomnieć i odnaleźć. Jest wielkie podobieństwo między opowiedzeniem anegdoty i napisaniem scenariusza. Różni je jedynie skala. W trakcie warsztatu przedstawimy szereg narzędzi, umożliwiających z każdej anegdoty zrobienie wspaniałej historii, którą z powodzeniem można będzie przenieść na scenę – zachęcał do udziału Piotr Szekowski, aktor Teatru Dramatycznego.

Warsztaty odbędą się w październiku oraz listopadzie. W zaplanowanych sześci uspotkaniach weźmie udział piętnastu nauczycieli. Udział w nich jest bezpłatny.

Rekrutacja dobywa się poprzez formularz online: link do formularza znajduje się tutaj

„Wolne dziecko” – spektakl na Święto Niepodległości

W listopadzie, dzięki wsparciu z programu „Niepodległa 2020”, powstanie wydarzenie zatytułowane „Wolne dziecko”. Do projektu zostaną zaproszeni podopieczni domu dziecka, młodzież licealna, seniorzy i widzowie Teatru Dramatycznego.

- Inspiracją do powstania spektaklu była obserwacja dzisiejszych dzieci i młodzieży. Refleksja nad tym, czy dzisiejsze czasy także są dla nich trudne? Czy jeśli mamy wolny kraj, to czy także trzeba tę wolność pielęgnować. Z tych rozważań i przemyśleń zrodził się pomysł – mówi Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Dramatycznego.

We współpracy z aktorami i twórcami teatralnymi powstanie spektakl, będący hołdem oddanym ludziom, którzy walczyli o niepodległość. Przedstawienie będzie nowoczesną, atrakcyjną artystycznie i wizualnie okazją do rozważań na temat istoty wolności i niełatwej historii naszego kraju. Pokaz planowany jest na 10 listopada.

- Udział w projekcie "Wolne dziecko " młodzieży licealnej oraz mieszkańców domu dziecka daje szanse na integracje młodych ludzi poprzez wyjątkowe współdziałanie. Mamy nadzieję, że uda nam się przedstawić wizje niepodległości młodych ludzi oraz ustalić, jakie znaczenie ma dla nich niepodległość – mówi Mateusz Sacharzewski, reżyser przedstawienia.







„Cicho…Sza” coś dla „niestandardowych widzów”

W trakcie spotkania z dziennikarzami dyrektor tetaru poinformował także, że w grudniu powstanie spektakl „Cicho… Sza…” w ramach programu „Kultura Dostępna”.





- Projekt zakłada stworzenie spektaklu skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu. Przedstawienie będzie realizowane w trakcie konsultacji z terapeutami i psychologami. Koncepcja projektu wpisuje się w nowy trend działań na świecie, tzw. nurt „relaxed performaces”, czyli spektakli, które uwzględniają wszelkie niestandardowe potrzeby widzów. Premierę spektaklu, który wyreżyseruje Adam Biernacki, planowana jest na 12 grudnia – powiedział Piotr Półtorak.

Nowe oświetlenie, multimedia i digitalizacja pamiątek

W tym roku instytucja finalizuje także „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego” z programu „Infrastruktura kultury”.

- Zakupione urządzenia: oświetlenie oraz sprzęt do obsługi multimediów będą niezbędne do prezentacji spektakli w trakcie zbliżającego się remontu. Także do końca tego roku zostaną zdigitalizowane kolejne materiały w ramach zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III” z programu „Kultura Cyfrowa”. Projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. Tym razem archiwum cyfrowe wzbogaci się o 10 000 nowych obiektów: zdjęć, projektów scenografii i kostiumów oraz afiszy. Do końca roku powstania także specjalna aplikacja mobilna, umożliwiająca łatwiejsze korzystanie z zasobów archiwum – dodała Martyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru.

Wartość wszystkich realizowanych projektów: 1 685 800 zł

Wartość dofinansowania MKiDN oraz z Biura Programu "Niepodległa": 845 250 zł

Wartość wkładów własnych z budżetu województwa podlaskiego oraz z budżetu Teatru Dramatycznego: 840 550 zł



Teatr Dramatyczny im. A. Wegierki w Białymstoku jest instytucją samorządu województwa podlaskiego

oprac. Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz