Pracownicy Teatru Dramatycznego w Białymstoku uhonorowani przez marszałka

Marszałek Artur Kosicki w imieniu całego zarządu i sejmiku województwa podziękował pracownikom teatru. Zapewnił też, że - tak, jak do tej pory - dołoży wszelkich starań, aby to miejsce nie tylko cieszyło widzów, ale było też najlepszym do spełniania się w roli aktora.

- Chciałbym przede wszystkim Wam bardzo serdecznie pogratulować, ale też podziękować, bo stworzyliście taką atmosferę w tym miejscu, że Teatr Dramatyczny stał się wizytówką nie tylko naszego miasta, ale całego województwa. Jestem z Was dumny i dumni są z Was mieszkańcy regionu - podkreślał marszałek. - Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego to dowód uznania nie tylko kapituły, ale przede wszystkim dowód uznania dla Waszych osiągnięć, Waszych sukcesów właśnie mieszkańców naszego województwa i tego Wam serdecznie gratuluję - dodał.

W trakcie uroczystości wręczono także listy gratulacyjne pracownikom świętującym jubileusze. Pożegnano też odchodzących na emeryturę dwoje aktorów Teatru Dramatycznego - Jolantę Borowską i Franciszka Utko. Podziękowania za wspólne lata pracy złożył Piotr Półtorak, dyrektor placówki.

- Kochani koledzy. Dziękuję! Za radość, za to, że wzruszaliście, bawiliście naszych ukochanych widzów. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście kawał swojego życia, że jesteście historią tego teatru - mówił Piotr Półtorak. - Dziękuję, że byliście, jesteście teraz tutaj z nami i będziecie, bo pomimo tego, że kończy się praca etatowa, to teatr jest Waszym drugim domem i nim pozostanie - dodał.

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego otrzymali:

Johann Kerscher - za promocję Województwa Podlaskiego za granicą,

Maria Janina Sienkiewicz – za działalność charytatywną na rzecz społeczności Województwa Podlaskiego,

Edward Dec – za propagowanie i rozwój kultury fizycznej w Województwie Podlaskim,

Andrzej Turowski – za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej,

Alicja Andrulewicz – za pracę na rzecz kultury w Województwie Podlaskim,

Władysław Trusiewicz – za pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Jarosław Adam Mirończuk – za pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Wiesława Perkowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Adam Małkiewicz – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Jerzy Józef Taborski – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Sławomir Karolkiewicz – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Bożena Rutkowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego,

Monika Zaborska – za promocję kultury Województwa Podlaskiego,

Justyna Godlewska-Kruczkowska – za promocję kultury Województwa Podlaskiego,

– za promocję kultury Województwa Podlaskiego, Jolanta Bukłaho-Kalinowska – za wzorową pracę na rzecz kultury Województwa Podlaskiego.

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego wręczana jest od 2006 r. osobom, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego. Autorem projektu graficznego jest artysta plastyk Tadeusz Gajl.

Wręczenie odznak poprzedziło uroczystą premierę „Pensjonatu Pana Bielańskiego” autorstwa Herberta Kaluzy i Marka Gierszała. Sztuka powstała na podstawie utworu Carla Laufsa i Wilhelma Jacoby'ego „Pension Schöller”. Na ten spektakl białostocka publiczność musiała czekać ponad pół roku. Zaplanowana na marzec premiera „Pensjonatu Pana Bielańskiego” nie odbyła się w pierwotnym terminie z powodu pandemii.



Więcej na temat spektaklu: link do artykułu „Pensjonat Pana Bielańskiego” – długo oczekiwana premiera w Teatrze Dramatycznym.



Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jest jednostką kultury podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego.



Aneta Kursa/Anna Augustynowicz

fot. Anna Augustynowicz