Poznaliśmy laureatów konkursu „Wspomnienia o Katyniu”

Komisja konkursowa drugie miejsce przyznała Marii Hannie Nejman za scenariusz pt.: „Bez dna”. Laureatka trzeciej nagrody została Alicja Anna Stypułkowska za scenariusz pt.: „Dzień Ojca”.

Zachować pamięć o bohaterach

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół średnich, a jego cel to przypomnienie jednego z najtragiczniejszych momentów w historii naszego kraju oraz skutków zbrodni, której NKWD dokonało w Lesie Katyńskim na oficerach, podoficerach oraz szeregowych Wojska Polskiego.

Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego odczytała list od marszałka Kosickiego, skierowany do uczestników i laureatów konkursu.

„Katyńska tragedia jest jednym z najbardziej bolesnych przykładów narodowego męczeństwa Polaków. Te wojenne rany odczuwamy także na Ziemi Podlaskiej. W Katyniu zginęło bowiem wielu przedstawicieli przedwojennej, intelektualnej elity z naszego regionu – oficerowie, policjanci, lekarze, prawnicy, ziemianie – czytamy w liście - Aktywny i liczny udział uczniów z podlaskich szkół w organizowanym przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku konkursie poświęconym katyńskiej tragedii oraz wysoki merytoryczny poziom przygotowanych prac, to wspaniały i dobitny dowód na to, że nasza młodzież pamięta o tej straszliwej zbrodni. Bo w tożsamości każdego narodu najważniejsza jest pamięć o jego bohaterach, a pamięć młodego pokolenia o polskich bohaterach, którzy zamiast zdrady złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny jest bezcenna”

Wiesława Burnos podzieliła się też z gośćmi wydarzenia kilkoma historiami rodzinnymi z czasów wojennych.





Historie o tych, którzy pozostali

Jak podkreślała Kinga Olechno, lauretka pierwszego miejsca, jej sztuka zawiera w sobie wiele elementów metaforycznych.

- Nie chciałam skupiać się na faktach historycznych, bo przecież większość ludzi wie, co wydarzyło się w Katyniu – mówiła – Wprowadziłam m.in. postacie fantastyczne, chciałam żeby ten scenariusz miał wiele wymiarów, aby ludzie mogli go interpretować na wiele sposobów.

Zwycięskie scenariusze to też historie opowiadające o tych, których ojcowie, mężowie zostali zamordowani w Katyniu.

- Mój scenariusz opowiada o uczuciach dziecka, które straciło tatę w Katyniu – mówiła Alicja Anna Stypułkowska, laureatka trzeciej nagrody - Zbliża się Dzień Ojca, mój bohater bardzo przeżywa to nadchodzące święto, jednocześnie nie mogąc zdradzić okoliczności śmierci swojego taty.

Scenariusz „Bez dna” Marii Hannie Nejman również opowiada o losach i uczuciach osieroconych rodzin – żon, matek, córek.

Przed napisaniem scenariuszy, uczestnicy wzięli udział w warsztatach dramaturgicznych prowadzonych przez Sandrę Szwarc - dwukrotną finalistkę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz zdobywczynię głównej nagrody w II Konkursie Dramaturgicznym - Strefy Kontaktu.

Prace oceniała i wskazała zwycięzców kapituła konkursu w składzie: przewodniczący Piotr Adam Półtorak – Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz członkowie: Sandra Szwarc – dramaturg, Jolanta Hinc-Mackiewicz – kierownik literacki Teatru i Agata Puchalska - Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Cieszę się, że naszym konkursem udało się zainteresować młodzież. Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom i życzę dalszych sukcesów laureatom. Mam nadzieję, że w przyszłości Wasze teksty będą miały szansę zostać wystawione na niejednej teatralnej scenie – powiedział dyrektor Piotr Półtorak.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez samorząd województwa podlaskiego. Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej „Wspomnienia o Katyniu” był częścią wojewódzkich obchodów 80. Rocznicy Mordu Katyńskiego.

oprac. Aneta Kursa

fot. Małgorzata Półtorak/Cezary Rutkowski