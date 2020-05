Polsko-białoruskie czytanie „Pana Tadeusza”

Co roku, w maju, organizatorzy obchodów przypominali, że w teatrze – i nie tylko w teatrze – „grosze grają rolę”. To hasło, obchodzonego od 2015, Dnia Teatru Publicznego i akcji „Bilet do teatru za grosze”. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego wspierał finansowo instytucje i zachęcał je do sprzedaży biletów na spektakle za symboliczne grosze. Tegoroczna akcja została przeniesiona w całości do internetu – nie będzie „groszowych spektakli” na żywo, ale będą inne symboliczne gesty, przypominające widzom o tym święcie.

Teatr Dramatyczny, który co roku włączą się w obchody Dnia Teatru Publicznego, przygotował dla swoich widzów niespodziankę. W czwartek, 21 maja, na scenie przy ulicy Elektrycznej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie.Tego dnia, za pomocą internetu, artyści z Białegostoku połączą swoje siły z aktorami z Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały w Mińsku na Białorusi. Reprezentanci dwóch scen wspólnie przeczytają „Pana Tadeusza”. Czytanie fragmentów najsłynniejszego dzieła Adama Mickiewicza wyreżyseruje Alena Ghannom.



- Współpraca między naszymi teatrami trwa już od kilku lat. W ubiegłym roku gościliśmy artystów tej narodowej, białoruskiej sceny na naszym festiwalu „Kierunek Wschód”. Cieszę się, że dzięki inicjatywie Pana Artura Michalskiego – Ambasadora RP w Mińsku – tym razem uda nam się zrealizować pierwsze, wspólne wydarzenie artystyczne. Co prawda na razie w formie online, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość. Zapraszam widzów przed ekrany komputerów, telefonów, czy tabletów – zaprasza Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.



Wydarzenie „Pan Tadeusz - online” odbędzie się w czwartek, 21 maja, 2020 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na Facebooku Teatru Dramatycznego. Początek o godz. 19.00. Gospodarzami wieczoru będą Dorota Sokołowska i Źmicier Kościn – dziennikarze Polskiego Radia Białystok. Organizatorami Dnia Teatru Publicznego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Archiwum UMWP