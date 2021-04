Plakaty Teatru Dramatycznego na międzynarodowych konkursach

Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach to absolwenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Młodzi i utalentowani graficy od lat współpracują z Teatrem Dramatycznym. Twórcy większości graficznych informacji do teatralnych spektakli są laureatami wielu nagród i wyróżnień. Chętnie biorą również udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą.

Plakat do spektaklu „Błoto” zakwalifikował się na 4th Shenzhen International Poster Festival, a plakat do przedstawienia „Samobójca” na Bolivia Poster Biennial BICeBé oraz na 27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie.

- Zakwalifikowanie się plakatów do tych imprez jest dla nas wielkim wyróżnieniem, to bardzo ważne przeglądy plakatu, z długimi tradycjami - warszawskie biennale jest najstarszym tego typu wydarzeniem na świecie. Na konkursy przesłanych było wiele tysięcy prac przez artystów z całego świata. Tym bardziej to dla nas ogromny zaszczyt – mówią Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach.