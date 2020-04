Patryk Ołdziejewski zagra online

Patryk Ołdziejewski pracuje w Teatrze Dramatycznym od 2016 roku. W 2017 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Na swoim koncie ma role w spektaklach, takich jak: „Romeo i Julia” w reżyserii Katarzyny Deszcz, „Sąsiedzi” w reżyserii Andrzeja Sadowskiego, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza, „Zemsta” w reżyserii Henryka Talara i „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko. Jest też twórcą muzyki do spektakli teatralnych.

Gra na gitarze, harmonijce, melodyce i pianinie. W 2017 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W 2019 roku otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na realizację projektu „(HashTak) Witkacy”.

- Będąc w zespole Teatru Dramatycznego w Białymstoku nieraz miałem przyjemność stworzyć muzykę do spektaklu realizowanego na naszych scenach. Prócz melodii współtworzących klimat przedstawienia udało mi się napisać parę piosenek, które były brawurowo wykonywane przez moje koleżanki, czy kolegów z pracy. Raz to był muzyczny hit szalonego Grabca z „Balladyny”, kiedyś pojawił się popowy przebój Papkina z „Zemsty”, jeszcze gdzieś pojawił się rockowy łomot z „Pustyni i w puszczy 3”. A co by było, gdyby zebrać nasze teatralne hity w jedną całość i zaprezentować w kameralnym zaciszu sceny? Spotkajmy się razem w wirtualnym świecie naszego Teatru – zaprasza Patryk Ołdziejewski.

Wydarzenie „Koncert online. Patryk live” odbędzie się w piątek, 24 kwietnia. Transmisję będzie można obejrzeć na fanpage’u Teatru. Początek o godz. 20.00.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

oprac.Aneta Kursa