Odwołane spektakle w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

„Mimo naszych starań i przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, niestety nie udało nam się uniknąć zakażenia COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją, jesteśmy zmuszeni odwołać spektakle zaplanowane w repertuarze do 25 października.” – czytamy w komunikacie na stronie Teatru.

Wszystkie bilety zakupione na wydarzenia, które miały odbyć się w tym czasie, będzie można zwrócić w Kasie Teatru, od wtorku do soboty w godz. od 14:00 do 20:00 oraz w niedziele od godz. 16:00 do 20:00.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki

oprac. Aneta Kursa

fot. Małgorzata Sawicka/archiwum UMWP