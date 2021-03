Ministerstwo Kultury wsparło dwa projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny

Pierwszy z wymienionych projektów zostanie zrealizowany jesienią w stolicy Armenii, w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą”. Instytucja zaprezentuje dwa spektakle: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. Białostockiemu teatrowi zależało na pokazaniu różnorodnych sztuk, dlatego zaprezentuje spektakl odnoszący się do współczesnej literatury oraz ukazujący klasykę. Celem inicjatywy jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz promowanie kultury polskiej w różnych obszarach świata. Ministerstwo na projekt „Kierunek Erywań” przyznało 54 tys. zł.

– Kierunek Erywań to zadanie będące kontynuacją wcześniejszych projektów Teatru Dramatycznego, dlatego cieszymy się, że będziemy mieli okazję wyjazdu do Armenii. Projekt umożliwia nam rozwijanie współpracy z zagranicznymi teatrami. Fakt, że będziemy gościć w armeńskim teatrze, pozwala nam promować naszą instytucję, nasze spektakle oraz cały region – zauważa Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Instytucja otrzymała dofinansowanie również na projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 3”. Zostanie on zrealizowany w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

- Dzięki otrzymanej dotacji ponownie będziemy mogli zaprosić do teatru nauczycieli i pomóc im rozwijać ich umiejętności oraz kompetencje w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych, przy wykorzystaniu różnorodnych nieszablonowych metod pedagogiczno-teatralnych. Co roku staramy się urozmaicać program i dopasowywać go do wskazówek i potrzeb pedagogów. Cieszymy się, że w tym roku nasz pomysł znowu zyskał przychylność oceniających, ponieważ warsztaty "Tatr - Lubię to!" to już jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych Teatru Dramatycznego – mówi Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora.