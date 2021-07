Mateusz Morawiecki odwiedził remontowany Teatr Dramatyczny

Szef Rady Ministrów był bezpośrednio zaangażowany w starania o to, by wyczekiwany remont tej jednej z najważniejszych w regionie instytucji kultury mógł dojść do skutku.

Regionalna perła

Inwestycja została wsparta kwotą 26 mln zł, pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- To miejsce to regionalna perła, która w ramach Polskiego Ładu wzbogaci całą polską kulturę – zapewnił premier. - My staramy się wydobywać te lokalne perły i zapewniać im jak najlepszy byt, rozwój po to, żeby tu – do Białegostoku – przyjeżdżali mieszkańcy Warszawy i innych miast, podziwiając wspaniałe przedstawienia Teatru Dramatycznego. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie – podkreślił.

Mateusz Morawiecki podziękował też środowisku artystycznemu Białegostoku za przechowywanie wartości kulturowych i artystycznych.

Współpraca przede wszystkim

Na modernizację teatru kolejne 32 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego. Dzięki decyzjom rządu i samorządu, na początku lipca doszło do podpisania umowy z wykonawcą i rozpoczęcia prac.

- Ten remont był potrzebny wiele, wiele lat temu. Niestety nigdy nie było na to pieniędzy albo chęci, albo możliwości. Nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości i okazało się, że można. Znalazły się i pieniądze, i chęci, i możliwości – mówił Piotr Półtorak, dyrektor instytucji.

Dziękując za pomoc w rozpoczęciu inwestycji rządowi, ale także „zarządowi województwa z marszałkiem Arturem Kosickim na czele” zapowiedział, że za dwa lata zaprosi mieszkańców miasta i regionu na spektakle w bardzo komfortowych warunkach.

Inwestycje w rozwój kulturalny



Obecny podczas konferencji Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji podkreślił, że 26 mln zł przeznaczonych na remont teatru to tylko niewielka część pieniędzy, jakie trafiły do naszego regionu z funduszy rządowych.

- Województwo podlaskie otrzymało, choćby z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, około pół miliarda złotych. To są gigantyczne pieniądze, które pozwalają zarówno na inwestycje, ale także na rozwój kulturalny – mówił Piontkowski.



- To jest nasza filozofia, żeby pomagać w rozwoju takich ośrodków, żeby tutaj tworzyć dziesiątki, setki, a z czasem może nawet tysiące miejsc pracy – dodał premier.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, europoseł Krzysztof Jurgiel, senator Mariusz Gromko, posłowie: Kazimierz Gwiazdowski, Jarosław Zieliński, wojewoda Bohdan Paszkowski, Jan Perkowski - starosta białostocki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Białegostoku.

Wizyta w Teatrze Dramatycznym to przedostatni punkt wizyty premiera Morawieckiego w Podlaskiem. Szef rządu spotka się jeszcze ok. 19 z uczestnikami Pikniku Rodzinnego w Tykocinie.



***

Budynek Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku został wybudowany w 1938 roku - jako Teatr Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 27 grudnia 1938 roku odbyło się jego uroczyste otwarcie. Na scenie występował Wojewódzki Teatr Objazdowy, gościli tu także Eugeniusz Bodo, Mira Zimińska, Hanka Ordonówna. W 1940 roku do Teatru dołączył wybitny reżyser i aktor - Aleksander Węgierko, który stworzył liczący ok. 140 osób zespół.

Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz