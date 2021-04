„Kierunek Wschód V” z dofinansowaniem MKDNiS

„Kierunek Wschód” jest realizowany od 2017 roku. Celem festiwalu jest zacieśnianie współpracy kulturalnej państw zza wschodniej granicy Polski oraz ośrodków kultury zlokalizowanych na pograniczach, a także poszerzanie oferty kulturalnej na obszarze oddalonym od największych ośrodków kulturalnych w Polsce. Instytucja do udziału w poprzednich edycjach przeglądu zaprosiła artystów z Polski: Rzeszowa, Bielska-Białej, Tarnowa, Torunia oraz z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Gruzji, Armenii. Ministerstwo na tegoroczną edycję „Kierunku Wschód” przyznało kwotę w wysokości 150 000 zł.

– Zależy nam na zaprezentowaniu widzom wartościowych zjawisk oraz najważniejszych trendów we współczesnym teatrze naszych wschodnich sąsiadów. Wydarzenie z pewnością wprowadza nową jakość do ponadregionalnego życia kulturalnego. Przedstawienia pokazane w trakcie festiwalu będą zarówno twórczymi interpretacjami polskiej i światowej klasyki, jak i nowatorskimi inscenizacjami, ukazującymi to, co aktualnie najważniejsze w sztuce teatralnej naszych wschodnich sąsiadów i gości zaproszonych z Polski – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Co roku wydarzenie odbywa się na przełomie września i października. Teatr Dramatyczny – podobnie jak w ubiegłych latach – planuje po każdym spektaklu zorganizować panel dyskusyjny, w którym wezmą udział aktorzy i widzowie, a także twórcy spotkań.

– Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja wydarzenia będzie mogła odbyć się w tradycyjnej formie i jesienią do Białegostoku przyjadą artyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jednakże mając doświadczenia hybrydowej formuły czwartej edycji „Kierunku Wschód”, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Jeśli będą dalej nas obowiązywały obostrzenia, zorganizujemy festiwal w innej, możliwej formule – wyjaśnia Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora.

Festiwal zakłada dotarcie do jak największej liczby odbiorców, w różnym wieku, dlatego wstęp na spektakle będzie bezpłatny. Dzięki darmowym wejściówkom, przedstawienia będą mogły obejrzeć także osoby, które na co dzień pozbawione są dostępu do dóbr kultury.





źródło: Teatr Dramatyczny

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Bartek Warzecha