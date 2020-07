Czas do Teatru! Dramatyczny powraca wcześniej

„Chodź do teatru! – wracamy wcześniej” to hasło, którym instytucja zachęca do skorzystania ze swojej artystycznej oferty. Teatr Dramatyczny postanowił nie czekać do września i już pod koniec wakacji zaprasza na dwa weekendy z dobrym humorem. "Kogut w rosole" w reżyserii Marka Gierszała to pierwsza z propozycji, którą obejrzą widzowie. Ten teatralny hit cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem publiczności. Przedstawienie o zabawnych perypetiach grupy bezrobotnych mężczyzn będzie można obejrzeć 22 i 23 sierpnia o godz. 18.00. Tydzień później, 29 i 30 sierpnia o godz. 18.00, aktorzy zagrają najsłynniejszą farsę Ray’a Cooney’a - "Mayday" w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

- Długa rozłąka z widzami sprawiła, że w tym roku, postanowiliśmy wrócić wcześniej i jeszcze w trakcie okresu wakacyjnego zaproponować mieszkańcom naszego miasta, regionu, a także turystom możliwość obejrzenia spektakli. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja do spędzenia wolnego weekendowego popołudnia. Na początek sezonu zapraszamy na nasze znane i lubiane przedstawienia, a we wrześniu na premierę „Pensjonatu Pana Bielańskiego” w reżyserii Marka Gierszała – mówi Martyna Faustyna Zaniewska – Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

"Pensjonat Pana Bielańskiego" to komedia autorstwa Herberta Kaluzy i Marka Gierszała, która powstała na podstawie sztuki "Pension Schöller" Carla Laufsa i Wilhelma Jacoby'ego. Akcja przedstawienia rozgrywa się w Krakowie w czasach zaboru austriackiego. Główny bohater, Maurycy Stolnik – ziemianin z pobliskich Biadolin Szlacheckich, odwiedza krakowską metropolię. Zainspirowany notatką w gazecie, pragnie spędzić choćby jeden wieczór w krakowskim domu wariatów! A wszystko to, aby zaimponować znajomym z biadolińskiej karczmy. Jakie przygody na niego czekają? O tym widzowie przekonają się już we wrześniu. Spektakl przygotował reżyser Marek Gierszał wraz z zespołem twórców, którzy są autorami jednego z największych hitów białostockiej sceny – komedii „Kogut w rosole”.

Premiera „Pensjonatu Pana Bielańskiego” odbędzie się w sobotę, 12 września, o godz. 19.00. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć 13, 18, 19, 26 i 27 września o godz. 18.00. Bilety dostępne są na stronie instytucji: dramatyczny.pl. Sprzedaż biletów w tradycyjnej formie - w kasie - ruszy 4 sierpnia o godz. 14.00. Instytucja przypomina o wciąż obowiązującym reżimie sanitarnym. Liczba miejsc na przedstawienia jest ograniczona. Po wejściu do teatru widzowie zobowiązani będą do dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa oraz ust.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa