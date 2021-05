„Bóg mordu” w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku

„Bóg mordu” to sztuka przedstawiająca dwie pary małżeńskie, które spotykają się w sprawie bójki swoich dzieci. Spotkanie – początkowo spokojne i rzeczowe - z minuty na minutę przeradza się w prawdziwą emocjonalną burzę.

– To przenikliwy portret współczesnych Europejczyków, którzy w imię cywilizacyjnych norm, starają się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Chcą ich przestrzegać i wierzą w ich skuteczność, do czasu, kiedy osobiste pretensje i zadawnione urazy dochodzą do głosu. Wtedy odzywają się instynkty, które nie poddają się żadnym kulturowym nakazom. Niezwykle dowcipny, a zarazem dotkliwie prawdziwy tekst, pozwala nam, istotom pozornie zaawansowanym w przestrzeganiu zasad tolerancji i wzajemnej akceptacji, przejrzeć się jak w zwierciadle – wyjaśnia Katarzyna Deszcz.