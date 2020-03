Sześć podlaskich instytucji kultury z rządowym wsparciem

Teatr Dramatyczny, Opera i Filharmonia Podlaska (OiFP), Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Podlaskie, Podlaski Instytut Kultury (PIK) i Książnica Podlaska - te instytucje będą realizowały szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i infrastrukturalnych dzięki dotacjom przyznanym przez MKiDNi NCK na 2020 r. Łączna wartość dofinansowania to 4 066 700 zł ; a ta kwota prawdopodobnie jeszcze się zwiększy, bo rozstrzygnięcia ministerialnych konkursów, do których przystąpiły jednostki samorządu województwa cały czas trwają.



Marszałek Kosicki podkreślał, że tak duża liczba pozytywnie zaopiniowanych projektów, to przede wszystkim zasługa dyrekcji i pracowników podlaskich instytucji kultury. Dodał też, że zarząd województwa wspiera przedsięwzięcia kulturalne nie tylko z pieniędzy samorządowych, ale skutecznie poszukuje możliwości „na zewnątrz”.

- Staramy się racjonalnie prowadzić politykę finansową, a to oznacza, że chcemy dobrze współdziałać z rządem, tak żeby tych środków zewnętrznych pozyskiwać jak najwięcej – mówił Artur Kosicki - Naszym priorytetem jest to, aby jak najwięcej projektów, jak najwięcej inwestycji współfinansować ze środków zewnętrznych.



Łączne dofinansowanie przyznane Podlaskiemu Instytutowi Kultury wynosi 468 tys. zł

Dzięki tym pieniądzom zostanie wyremontowana zabytkowa kamienica przy ul. J. Kilińskiego – siedziba główna PIK-u. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy wsparciu ministerstwa, instytucja zrealizuje też projekt „Blisko Chopina”.

- Będzie to organizacja koncertów chopinowskich w małych miejscowościach, z utrudnionym dostępem do kultury – wyjaśniała Karolina Szymańska – Skowronek, kierownik Działu Projektów PIK.



Odbędą się też takie przedsięwzięcia jak „Podlaskie sploty” i „Bardzo młoda kultura w województwie podlaskim”, a także skierowane do nauczycieli zajęcia edukacyjne - „ART Spodki: przestrzeń – ludzie – inspiracje”.



Teatr Dramatyczny otrzymał dofinansowanie do sześciu inicjatyw na kwotę 845 250 zł

Z tych pieniędzy zostanie zakupiony nowy sprzęt oświetleniowy i multimedialny, będzie kontynuowana digitalizacja materiałów dokumentujących ponad 600 spektakli, które od 1944 roku były wystawiane na białostockiej scenie.

Powstaną też spektakle - m.in. przedstawienie skierowane do dzieci ze spektrum autyzmu „Cicho .. sza” i przedstawienie w ramach programu „Niepodległa”.

- To będzie spektakl odnoszący się do idei niepodległości artystów – mówił Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego – Przedstawienie zrealizujemy z podopiecznymi domów dziecka, aktorami, a także z młodzieżą licealną i seniorami.



Teatr otrzymał też dofinansowanie na czwartą edycję swego sztandarowego projektu – festiwal „Kierunek Wschód”, a także na kontynuację projektu edukacyjnego dla nauczycieli „Teatr! Lubię to!”

Opera i Filharmonia Podlaska - łączna wartość dofinansowania to 178 tys.

Dyrektor OiFP Ewa Iżykowska - Lipińska poinformowała że instytucja otrzymała dofinansowanie do działań związanych z przeniesieniem sali koncertowej z ul. Podleśnej na ul. Odeską.

- Wnioskowaliśmy o dofinansowanie poprawy akustyki sali koncertowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Ta akustyka nigdy nie została dokończona i jest to ogromnym problemem dla orkiestry, która koncertuje poza siedziba instytucji – podkreślała dyrektor OiFP.



Kolejnym projektem realizowanym przez OiFP będą warsztaty edukacyjne „Tańcem dookoła świata”. To przedsięwzięcie skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-IV z miejscowości, w których jest utrudniony dostępem do kultury.

Projekty archeologiczne z ministerialnym dofinansowaniem zrealizuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Na ten cel instytucja otrzymała 80 tys. zł. W tym roku będzie też kontynuowany projekt „ Sztuka bez granic”. Jest on realizowany we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. św. Jana Pawła II w Grodnie, Zespołem Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

- Są to zajęcia edukacyjne zakładające poznanie regionu przez uczniów polskiej szkoły w Grodnie i integrację wszystkich uczestników – mówił Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Ponad 58 tys. zł na Dyskusyjne Kluby Książki otrzymała Książnica Podlaska

Instytucja uczestniczy w programie Dyskusyjne Kluby Książki od 2007 r.

W naszym regionie początkowo było 26 takich dyskusyjnych klubów książki skupionych przy bibliotekach publicznych. Z roku na rok ich przybywa. Jak informowała Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy, w 2019 r. było ich 50.

Największe dofinansowanie otrzymało Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

To wielki projekt, zakładający kontynuację prac przy budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjna i centrum edukacyjnym. Muzeum na ten cel otrzymało 2mln 400 tys. ( w podziale na dwuletni system finansowania 2020r – 1 mln i 2021 r. – 1mln 400 tys.)

- Będzie to chyba największy magazyn w Polsce, magazyn wzorcowy – informowała Anna Wiśniewska, zastępca Dyrektora Muzeum Rolnictwa.

Muzeum otrzymało również dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na „XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”.

Aneta Kursa

red.Małgorzata Półtorak