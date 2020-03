Radiowa Czwórka szuka młodych „Nieprzeciętnych”

Startuje kolejny plebiscyt „Nieprzeciętni”, adresowany do młodych ludzi, pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś wyjątkowego. Plebiscyt startuje 16 marca i potrwa do 25 czerwca, kiedy to zostanie wyłoniony najbardziej „Nieprzeciętny” roku.