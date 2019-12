Pogranicze zaprasza na ostatnią w tym roku odsłonę Sejneńskich rozmów

Krzysztof Zanussi (ur. 17 czerwca 1939 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał w amatorskim ruchu filmowym, realizując 11 filmów, 9 spośród nich uzyskało różne nagrody. Od 1980 kierownik artystyczny zespołu, a następnie dyrektor Studia Filmowego "Tor". W latach 1971-83 wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w 1975-78 przewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 1987 członek Komitetu Kinematografii.

Wykładał na wielu uczelniach filmowych, m. in . w PWSTiF w Łodzi, National Film School w Wielkiej Brytanii. Jest także reżyserem teatralnym - reżyseruje m. in. w teatrach w Mediolanie, Palermo, Bonn, Krakowie, Bremie, Bazylei. Odznaczony wieloma prestiżowymi nagrodami o odznaczeniami, m.in. Nagrodą "David di Donatello", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres (Francja). Autor książek "O montażu w filmie amatorskim" (1968), "Rozmowy o filmie amatorskim" (1978). W 1990 został wybrany Prezydentem Europejskiej Federacji Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Konsultant Papieskiej Rady do Spraw Kultury w Watykanie, b. wiceprzewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej, b. prezydent Stowarzyszenia EUROVISIONI. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, od roku 2011 członek zarządu Akademii.

Sejneńskie Rozmowy to cykl spotkań zainicjowany w Pograniczu na początku 2019 roku. Zapraszani goście – autorytety zarówno młodego jak i starszych pokoleń – wśród których są wybitni aktorzy, działacze społeczni, edukatorzy, artyści – tak z Polski i całego świata, jak i ci dobrze znani lokalnej społeczności, pochodzący z Sejneńszczyzny, rozmawiają o sprawach ważnych, aktualnych problemach nurtujących współczesnego człowieka. Pomysłodawczynią cyklu jest Bożena Szroeder, rozmowy prowadzi Krzysztof Czyżewski, miejscem spotkań jest Biała Synagoga w Sejnach – zwana sejneńską agorą – czyli przestrzeń idealna do wymiany poglądów, dzielenia się różnymi punktami widzenia, komentowania rzeczywistości z coraz to innej perspektywy. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty.

Do tej pory gośćmi Sejneńskich Rozmów byli: Łona, Radek Liszewski, Mikołaj Trzaska, sejneńscy lekarze: Teresa Witkowska, Henryk Usowicz, Robert Wojczulis, Maja Komorowska, Natalia Szroeder, sejneńskie nauczycielki: Barbara Kukolska, Jolanta Olsztyn, Hanna Tomal, lekkoatletka Maria Andrejczyk, Ludwika i Henryk Wujcowie.

źródło: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"