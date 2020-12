Krzysztof Czyżewski z tytułem Ambasadora Nowej Europy

„Nagrodzona pozycja jest prawdziwą perełką na polskim rynku wydawniczym. Stanowi ona opus magnum niezwykle wszakże aktywnego na polu kultury działacza i może pełnić funkcję swoistego kompasu intelektualnego w tych jakże trudnych czasach. Podejmując szeroką tematykę wielokulturowych pograniczy książka ta doskonale oddaje ducha tego, kim jest dzisiaj Ambasador Nowej Europy.” – czytamy na stronie współorganizatora konkursu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Krzysztof Czyżewski – praktyk idei, pisarz, tłumacz, redaktor, reżyser i wykładowca uniwersytecki. Współtwórca Fundacji Pogranicze i Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach. Wraz z zespołem Pogranicza powołał do istnienia Międzynarodowe Centrum Dialogu im. Czesława Miłosza w Krasnogrudzie. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie, Afryce Północnej, Bliskim Wschodzie, Stanach Zjednoczonych i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie, Azji i USA; profesor Uniwersytetu Bolońskiego i Rutgers University. Autor książek, między innymi: Ścieżka pogranicza (2001), Linia powrotu. Zapiski z pogranicza (2008), Miłosz. Tkanka łączna (2014), Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei (2017), Żegaryszki (2018). Współautor między innymi: Podręcznika dialogu. Tożsamość i zaufanie (2012), Miłosz – Dialog – Pogranicze (2012), Krasnogrudzkiego mostu. Niezbędnik budowniczego (2016). Reżyser opowieści teatralnych Pogranicza, w tym ostatnio: Trzy kobiety. Metamorfozy mitu Medei u Owidiusza i Picassa oraz Misterium Mostu. Przez Jerzego Giedroycia uhonorowany nagrodą Małego Berła Kultury Polskiej. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Dana Davida, a w 2018 – wraz z zespołem Pogranicza – Europejską Nagrodę Kultury im. Księżniczki Małgorzaty wręczoną w Amsterdamie. W roku 2020 Krzysztof Czyżewski otrzymał również nagrodę „Ambasador Wschodu”, która honoruje osoby i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz na jej pograniczu. Korespondencja obydwu nagród, które autor W stronę Xenopolis otrzymał w tym roku jest niezwykle znacząca.

Informacja o serii, w ramach której ukazała się nagrodzona publikacja:

Wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w ramach serii Biblioteka Europy Środka książka Czyżewskiego stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat ‘pogranicznego’ charakteru tej części starego kontynentu. Czyżewski, bowiem jest przede wszystkim twórcą i dyrektorem Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach i Krasnogrudzie, na pograniczu polsko-litewskim, w niedalekim sąsiedztwie Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Tam stworzył wyjątkowe miejsce, do którego ściągają z całego świata ludzie nauki, kultury, literatury, sztuki i wielu innych dziedzin. Intelektualny ferment, który dzięki temu narodził się w Sejnach, znajduje swoje odzwierciedlenie w najnowszej publikacji Czyżewskiego. To prawdziwa intelektualna uczta i podróż przez meandry środkowoeuropejskich pograniczy, przez które zręcznie prowadzi czytelnika przewodnik – praktyk idei. W trakcie tej podróży czytelnik ma możliwość doświadczyć wszelkich niejednoznaczności, złożoności i skomplikowania, fascynujących, ale także tragicznych losów „Skrwawionych Ziem” – jak nazwał je autor przedmowy do książki Czyżewskiego – Timothy Snyder. Eseje tworzące ten zbiór pozwalają uświadomić sobie, iż Europa Środkowa to jedno wielkie pogranicze – prawdziwe Xenopolis.

Informacja o konkursie Ambasador Nowej Europy:

Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo.

Organizatorami konkursu są Europejskie Centrum Solidarności oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

źródło: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultrur, narodów" w Sejanch

oprac. Aneta Kursa