Koncert zespołu Javva w Dawnej Jesziwie

Javva to zespół taneczny zrodzony z bitu, gitar i namiętnych mikropsychoz. Muzycy, znani z takich formacji, jak: Hokei, Xenony, Alameda 2, 3, 4 i 5, T'ien Lai, Helatone, Duży Jack, Tropy, Contemporary Noise Quintet czy Something Like Elvis, postanowili zagrać muzykę inspirowaną avant rockiem, post punkiem i rock in opposition, zapatrzoną w stronę afrykańskich miast, wsi i złomowisk.

Jawa w składzie: Bartek Kapsa - perkusja, Łukasz Twix Jędrzejczak - śpiew i pomruki, efekty, organy, Mikołaj Zieliński - bas, chórki, Piotrek Bukowski - gitara, gościnnie Macio Moretti - perkusja.

