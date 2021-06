30-lecie Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

Gratulując placówce jubileuszu, marszałek Kosicki podkreślał, że ośrodek „Pogranicze” jest niezwykłym miejscem, powstałym z potrzeby serca, wielkiej pasji, wiedzy i mądrości.

Dodał też, że „nie jest sztuką opowiadać o wielokulturowości, sztuką jest ją odczuwać, pielęgnować, zbliżać, otwierać przestrzeń do rozmów, pełną poezji i spokoju, z niezwykłym klimatem pozwalającym każdemu poczuć się jak u siebie”.

Głównym punktem jubileuszowych uroczystości jest Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji. Otwierając debatę Krzysztof Czyżewski, dyrektor „Pogranicza”, zacytował „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, które jak mówił, są dziełem bardzo ważnym i dla Polaków, i dla Litwinów:

Krzysztof Czyżewski podkreślał, że pogranicze to miejsce, gdzie następuje spotkanie z „innym”, dążenie ku bliskości i sąsiedztwu.

- Oczywiście historia nie jest łatwa dla takich miejsc. Przychodzą czasy, kiedy wybuchają konflikty na pograniczach, przychodzi czas, kiedy czując zagrożenie, opowiadamy się tylko po jednej stronie, tworzymy swoją tożsamość w opozycji do sąsiadów, ale to „ziarno”, które pozostaje tutaj na pograniczu polsko-litewskim jest ciągle do odczytania na nowo, do odkrycia, do uwolnienia potencjału.