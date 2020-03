Opera świętuje Międzynarodowy Dzień Teatru

- Nasi artyści przygotowali listy i niespodzianki multimedialne, które z tej okazji wypełnią naszą wspólną przestrzeń artystyczną, a dzięki filmowej impresji zobaczymy przestrzenie teatru, do której zwykle widzowie nie mają szansy obejrzeć - mówi Sylwia Lubiniecka, kierownik Działu Promocji, Obsługi Widzów i Marketingu OiFP.

Rozpoczyna się więc cykl #dompełenkultury, w którym artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej wypełnią dźwiękami nasze domy. Będzie to doskonała okazja, aby poznać ich w bardziej prywatnych okolicznościach, nie zabraknie też opowieści o samych instrumentach, które towarzyszą im przez całe życie W najbliższy weekend, w ramach nowego cyklu, organizatorzy zaproszą m.in na spotkanie z pasjonatami instrumentów barokowych.

- Brzmi może tajemniczo i obco, ale gwarantujemy, że spotkanie w domowym zaciszu może wiele wyjaśnić i odkryć przed nami zupełnie nieznane rejony. Zachęcamy, by interaktywnie do tego podjeść, by widzowie dopytywali o szczegóły ich pracy, gry, komentowali, a może nawet relacjonowali, jak kultura wypełnia ich domy – dodaje Sylwia Lubiniecka.

Ponadto ten szczególny czas to okazja do retrospekcji. OPERA_SPACE wertuje archiwa fotosów, reportaży z wydarzeń, przegląda katalogi sesji fotograficznych zrealizowanych na przestrzeni wszystkich lat, od kiedy Opera na dobre zagościła w Białymstoku. Każde zdjęcie to zapis emocji związanych z inną przygodą i przede wszystkim pretekst do uśmiechu.

- Mimo zmiany sytuacji, w której znalazły się instytucje, nadal w tym dniu chcemy być blisko widzów – podsumowuje Sylwia Lubiniecka, kierownik Działu Promocji, Obsługi Widzów i Marketingu OiFP.

Źródło: OIFP, oprac. Małgorzata Sawicka